За первый месяц доступности услуги более 30 тыс. украинцев оплатили свои поездки в городском транспорте «электронными билетами» на основе QR-кода
«ПриватБанк» поделился первой статистикой использования «электронных билетов» на основе QR-кода для оплаты проезда в общественном транспорте в разных городах Украины. Прежде всего отметим, что на сегодняшний день оплата проезда в трамваях и троллейбусах с помощью смартфона полностью или частично работает в электротранспорте семи украинских городов. А уже с начала апреля QR-билеты появятся в общественном транспорте Запорожья и Сум. Таким образом, общее количество украинских городов, в которых работает услуга, будет доведено до девяти.
Итак, за первый месяц народного тестирования услуги более 30 тысяч украинцев оплатили свои поездки в городском транспорте «электронными билетами» на основе QR-кода.
«Стартовав во Львове, простая и доступная всем технология оплаты проезда через смартфоны уже работает в Днепре, Чернигове, Херсоне, Ивано-Франковске и ряде других городов, – отметил руководитель направления «Платежи и переводы» ПриватБанка Алексей Путятин. – География внедрения электронного билета активно расширяется, так как внедрение этой технологии совершенно не требует от муниципалитетов и транспортных компаний дополнительных расходов, нужно просто разместить в салонах транспорта стикеры с QR-кодами».
Напомним, чтобы оплатить проезд оговоренным способом, нужно загрузить на смартфон мобильное приложение Privat24 и сканировать QR-код, изображенный на специальных стикерах в трамвае или на остановке транспорта. Во время поездки оплаченный билет нужно будет «закомпостировать» прямо в смартфоне и предъявить кондуктору или контролеру.
Банк обращает внимание на то, что комиссия за использование QR-кода отсутствует, пассажиры оплачивают только стоимость билета.
Источник: ПриватБанк
- 17 января 2016 года Верховная Рада Украины проголосовала за внедрение единого электронного билета для общественного транспорта.
-
- В тот же день ПриватБанк запустил во Львове первый в Украине пилотный проект электронных билетов в городском транспорте. Первыми возможность использовать смартфон в качестве билета получили пассажиры трамвайного маршрута №8, который следует от Соборной площади до кинотеатра им. Довженко.
-
- Вслед за Львовом электронные билеты в общественном транспорте запустили еще для нескольких городов: Киева, Житомира, Чернигова, Ивано-Франковска и Днепра.
-
- Одновременно штраф за безбилетный проезд подняли с 20-ти до 30-кратной стоимости поездки.
-
-