За первый месяц доступности услуги более 30 тыс. украинцев оплатили свои поездки в городском транспорте «электронными билетами» на основе QR-кода

«ПриватБанк» поделился первой статистикой использования «электронных билетов» на основе QR-кода для оплаты проезда в общественном транспорте в разных городах Украины. Прежде всего отметим, что на сегодняшний день оплата проезда в трамваях и троллейбусах с помощью смартфона полностью или частично работает в электротранспорте семи украинских городов. А уже с начала апреля QR-билеты появятся в общественном транспорте Запорожья и Сум. Таким образом, общее количество украинских городов, в которых работает услуга, будет доведено до девяти.

Итак, за первый месяц народного тестирования услуги более 30 тысяч украинцев оплатили свои поездки в городском транспорте «электронными билетами» на основе QR-кода.

«Стартовав во Львове, простая и доступная всем технология оплаты проезда через смартфоны уже работает в Днепре, Чернигове, Херсоне, Ивано-Франковске и ряде других городов, – отметил руководитель направления «Платежи и переводы» ПриватБанка Алексей Путятин. – География внедрения электронного билета активно расширяется, так как внедрение этой технологии совершенно не требует от муниципалитетов и транспортных компаний дополнительных расходов, нужно просто разместить в салонах транспорта стикеры с QR-кодами».

Напомним, чтобы оплатить проезд оговоренным способом, нужно загрузить на смартфон мобильное приложение Privat24 и сканировать QR-код, изображенный на специальных стикерах в трамвае или на остановке транспорта. Во время поездки оплаченный билет нужно будет «закомпостировать» прямо в смартфоне и предъявить кондуктору или контролеру.

Банк обращает внимание на то, что комиссия за использование QR-кода отсутствует, пассажиры оплачивают только стоимость билета.

Источник: ПриватБанк