За первый месяц продано всего 5 тыс. смартфонов Essential Phone (PH-1)

Сегодня у нас вышел обзор смартфона Essential Phone (PH-1), который был создан под руководством отца Android Энди Рубина. «Эталонный» смартфон от создателя Android, как известно, первым получил экран необычной формы без рамки с вырезом для фронтальной камеры. Да и сам аппарат получился довольно самобытным и интересным, учитывая высококачественные материалы корпуса (титан, керамика и стекло), модульность и передовую аппаратную начинку. Тем не менее, при всех своих достоинствах он, похоже, не пользуется особой популярностью среди пользователей.

Как сообщает ресурс Fierce Wireless, ссылаясь на отчет независимой аналитической компании BayStreet Research, с момента начала продаж в прошлом месяце стартапу Энди Рубина удалось реализовать всего лишь 5 тыс. смартфонов. Источник уточняет, что в данном случае речь идет о смартфонах, проданных непосредственно в руки покупателей, а не отгрузках продавцам. Отметим, что на данный момент Essential Phone можно купить только в США, где основные объемы продаж проходят через операторов сотовой связи. Оператор Sprint получил эксклюзивное право на продажи Essential Phone, кроме того, новинку можно купить на официальном сайте производителя и у некоторых сторонних поставщиков. В США разблокированная версию Essential Phone можно купить за $699.

Так вот, как отмечает Fierce Wireless, эти 5 тыс. – капля в море в равнении с объемами продаж лидеров рынка Apple и Samsung, которые каждый квартал продают десятки миллионов смартфонов. По оценкам Fortune, Apple каждые 15 минут продает по 5 тыс. iPhone. Путем несложных математических действий издание подсчитало, что в денежной выражении продажи Essential Phone составили всего $3,5 млн. Конечно, в данном случае стоит учитывать, что Essential Products – это молодая компания, но имя Энди Рубина что-то да значит и многие ожидали более впечатляющих цифр. Предположительно, именно задержка продаж стала главной причиной нынешних неутешительных результатов. Что будет дальше, пока сказать сложно, но возможное снижение цен здесь кажется вполне реальной перспективой.

Источник: Fierce Wireless