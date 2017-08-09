За прошедший месяц среди всех версий ОС Android нарастить долю смогли только Nougat и Marshmallow

Какую сладость компания Google выберет для названия следующей ключевой версии мобильной ОС Android O (быть может будет печенья Oreo, или овсяное печенье – Oatmeal Cookie, или же газировка Orangina) мы пока что не знаем, зато мы знаем, что обновление получит номер Android 8.0 и должно выйти уже в этом месяце. А мы тем временем можем ознакомиться со свежей статистикой от Google, демонстрирующей текущее распределение долей рынка между различными версиями Android. Новые сведения справедливы по состоянию на 8 августа этого года.

Итак, за последний месяц новейшая Android Nougat сумела увеличить присутствие на рынке на целых 2 процентных пункта – до 13,5%. Версия 7.0 Nougat сейчас установлена на 12,3% устройств, а доля версии 7.1 составляет всего 1,2%.

Версия Android 6.0 Marshmallow, которая с июня удерживает титул самой популярной версии мобильной ОС Google, сейчас занимает 32,3% рынка (+0,5% по сравнению с прошлым месяцем).

Android Lollipop (версии Android 5.0 и 5.1) сейчас занимает 29,2%, потеряв 1 процентный пункт за месяц. Доля версии 4.4 KitKat тоже снизилась с 17,1% до 16,0%, но это все равно больше, чем у Nougat.

Семейство ОС Android Jelly Bean занимает 7,6% рынка, а на Ice Cream Sandwich и Gingerbread приходится по 0,7% соответственно.

Источник: Android