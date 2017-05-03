За прошедший месяц доля ОС Android Nougat выросла с 4,9% до 7,1%

Уже традиционно в начале нового месяца компания Google опубликовала свежую статистику распространения различных версий ОС Android. Она показывает, что доля Android Nougat продолжает расти. За прошедший месяц суммарная доля Android Nougat (версии 7.0 и 7.1) выросла примерно в полтора раза, с 4,9% до 7,1%. Не последнюю роль в этом сыграли новенькие смартфоны Samsung Galaxy S8.

Лидируют две версии Lollipop, которые суммарно занимают 32% рынка аппаратов с Android. На втором месте находится Marshmallow, которая установлена на 31,2% всех устройств с Android на рынке. Что интересно, доли Android 6.0 Marshmallow и Android Lollipop совсем не изменились по сравнению данными прошлого месяца.

Версия KitKat (4.4) занимает 18,8%, Jelly Bean (4.1.x, 4.2.x и 4.3) — 9,1%. За оставшимися Ice Cream Sandwich (4.0.3-4.0.4) и Gingerbread (2.3.3-2.3.7) закреплено 0,8% и 1% соответственно.

Данные собирались в течение недели, которая закончилась 2 мая 2017, как обычно, учитывались все активные устройства, которые в этот период выходили в магазин Google Play.

Источник: Android Developers