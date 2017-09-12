За пять лет Mercedes-Benz хочет перевести весь модельный ряд автомобилей на электродвигатели

Шведский автопроизводитель Volvo, принадлежащий китайской компании Zhejiang Geely Holding Group, первым обозначил точные сроки отказа от традиционных силовых установок, включающих бензиновые и дизельные двигатели внутреннего сгорания. Вскоре его примеру последовали другие – Jaguar/Land Rover, Aston Martin. И вот сейчас к ним присоединился Mercedes-Benz, входящий в состав автостроительного концерна Daimler AG. Немецкий автопроизводитель нацеливается в течение ближайших пяти лет полностью перевести весь модельный ряд автомобилей на электродвигатели. Об этом на недавнем мероприятии для инвесторов заявил глава концерна Daimler Дитер Цетше.

Таким образом, к 2022 году в ассортименте Mercedes-Benz не останется ни одной модели автомобиля, оснащенной только ДВС. То есть, это будут либо гибриды, либо чистые электромобили.

Всего планируется выпустить 50 моделей с новыми двигателями. Для покрытия расходов, связанных с переходом на электромобили, Daimler готова выделить около €4 млрд к 2025 году.

Одновременно глава Daimler объявил, что и компания Smart, входящая в концерн, тоже полностью откажется от выпуска моделей с ДВС, причем уже к 2020 году.

Mercedes-Benz объявил о намерении полностью прекратить выпуск новых моделей автомобилей, оснащенных только ДВС, сразу после того, как стало известно, что Китай хочет примкнуть к остальным странам, решившимся запретить продажи дизельных и бензиновых автомобилей.

Остается добавить, что в прошлом году Mercedes создала новый бренд электромобилей EQ и сейчас готовит несколько новинок, которые покажут на Франкфуртском автошоу, стартующем уже через два дня.

Источник: Engadget