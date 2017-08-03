За второй квартал 2017 года Fitbit продала всего 3,4 млн устройств, но пообещала представить новые умные часы, которые исправят ситуацию

Производитель умных гаджетов Fitbit поделился финансовыми результатами за второй квартал 2017 года и объявил, что его первые настоящие умные часы будут готовы к новогодним праздникам. Отметим, что в линейке разнообразных моделей компании присутствуют и часы Fitbit Blaze, однако это скорее продвинутый фитнес-трекер с экраном, чем универсальные умные часы аналогичные Apple Watch.

Руководитель компании Джеймс Парк (James Park) заявил, что новые умные часы компании будут выпущены на рынок в период рождественских распродаж, что позволит существенно улучшить результаты продаж в первой половине 2018 года. По заявлению руководства Fitbit, новинка предоставит лучшую функциональность с точки зрения фитнеса и здорового образа жизни в категории умных часов. В долгосрочной перспективе компания надеется развивать бренд в направлении положительного влияния на здоровье своих клиентов.

Компании определенно необходим толчок, так как ее финансовые показатели оставляют желать лучшего. К примеру, во втором квартале 2017 года Fitbit удалось продать 3,4 млн устройств, хотя в 2016 году на ее счету было 5,7 млн проданных устройств. Если сравнивать результаты полугодий, то получим 5,7 млн в 2017 году против 10,5 млн в 2016 году. Общая выручка компании за второй квартал составила $353,3 млн, что привело к убыткам в размере 58,2 млн, хотя год назад Fitbit получила $586,5 выручки и $6,3 млн чистого дохода.

Напомним, что в конце прошлого года компания приобрела разработчика умных часов Pebble, который после этого отменил выход анонсированных моделей Pebble Time 2 и Core, а в начале текущего года Fitbit пообещала сократить 10% своих работников из-за финансовых проблем.

Источник: Fitbit