Загадочные планы Илона Маска по бурению тоннелей обзавелись новыми подробностями

Журналисты издания Bloomberg раздобыли новые сведения о новом амбициозном проекте небезызвестного предпринимателя Илона Маска по бурению тоннелей. Разумеется, не стоит ожидать, что теперь у нас имеется полная картина, однако расстановка точек даже над некоторыми «i» в случае загадочных «подземных» намерений Маска — и то уже хорошо.

Итак, журналистам стало известно, что:

Как и сообщалось ранее, на данный момент Илон Маск ведет строительство тестового тоннеля. Причем вход в него будет расположен прямо на стоянке штаб-квартиры SpaceX в Лос-Анджелесе.

А вот куда экспериментальный отрезок будет вести, пока доподлинно никто не знает, поскольку Маск еще не получил от местных властей разрешение на подземные работы за пределами главного офиса SpaceX (сейчас тоннель просто ведет «вниз»). Также стали известны приблизительные размеры тестового тоннеля: отмечается, что в нем без проблем помещается автомобиль.

Маск уже приобрел буровую установку и даже дал ей имя — «Нэнни». «Нэнни» была изготовлена в 2015 году, ее длина составляет 400 футов (почти 122 метра), а вес — 1200 тонн.

Новоиспеченная The Boring Company уже имеет генерального директора: во главе компании восседает Стив Дэвис — инженер SpaceX. Но на нем весь штат компании и заканчивается, потому как постоянных сотрудников у нее пока нет. При этом известно, что туннельное предприятие будет действовать независимо от других компаний Маска (таких как Tesla и SpaceX).

Для американского миллиардера-предпринимателя тоннельная индустрия представляет тот же интерес, что и аэрокосмическая отрасль. Другими словами, Маск намерен взбудоражить еще одну индустрию, которая на протяжении последних десятилетий переживает период застоя. Так, прежде всего он хочет сделать буровые установки в разы более быстрыми и более дешевыми в эксплуатации, нежели те решения, что сейчас представлены на рынке. Таким образом, цели The Boring Company отчасти повторяют цели SpaceX.

Одним тоннелем Маск явно не ограничится: в конечном счете он хочет возвести обширную сеть подземных дорог. По его расчетам, такие туннели могут иметь вплоть до 30 уровней, передвигаться по ним будут как автомобили, так и скоростные поезда.

Кроме этого, журналисты вновь предположили, что заинтересованность Маска в бурении тоннелей так или иначе связана с намерениями Дональда Трампа развивать местную инфраструктуру. И хотя на бумаге предприниматель и новоизбранный президент США по-прежнему не являются союзниками, Маск явно не против найти общий язык с новой администрацией Белого Дома: так, глава SpaceX время от времени посещает Trump Tower, а также высказался в поддержку нового госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Отдельно журналисты отмечают, что предпринимательская деятельность Маска и до этого во многом зависела от правительственных организаций. SpaceX, к примеру, заключила контракт с NASA на запуски ракет, а Tesla получила налоговые льготы на производство электромобилей и добилась частичного субсидирования местными властями строительства Gigafactory — крупнейшего многопрофильного завода в Неваде.

Следственно, журналисты допускают, что Маск не занялся бы бурением тоннелей, если бы не обещания Трампа.

Впрочем, Илон Маск — человек поистине непредсказуемый, и только время покажет, каковы его истинные намерения.

Источник: The Verge