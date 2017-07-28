Заказать биометрический загранпаспорт через iGov теперь можно ещё в 7 городах
Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook рассказал об очередном расширении услуг, предлагаемых порталом iGov. В частности, добавлена возможность заказа изготовления биометрического загранпаспорта в еще нескольких городах: Львов, Ровно, Херсон, Харьков, Вышгород, Боярка, Борисполь.
Теперь к iGov подключено всего 111 пунктов, где пользователи имеют возможность воспользоваться государственной услугой в электронном виде.
«Хотя мы осознаем, что спрос все еще значительно превышает предложение :(», — добавил Дмитрий Дубилет.
Отметим, сервис iGov позволяет записаться в электронную очередь, заполнить заранее все необходимые документы, сделать оплату заказанной услуги. После этого нужно будет лишь прийти в соответствующий орган Миграционной службы в назначенное время для завершения формальностей и снятия биометрической информации.
Источник: Facebook
- Осенью прошлого года портал iGov запустил в Киеве онлайн-услуги выдачи и замены загранпаспорта, а также получение электронного паспорта (ID-карты) при достижении 16 лет.
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- 11 июня 2017 года заработал безвизовый режим между Украиной и ЕС. Безвизовый режим дает право на краткосрочное посещение стран ЕС (не более 90 дней пребывания на каждые 180 дней) для граждан Украины, путешествующих с биометрическими загранпаспортами.