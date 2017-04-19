Закон о госреестре военнообязанных вступит в силу 20 апреля

Закон о создании Единого государственного реестра военнообязанных вступит в силу 20 апреля. Закон опубликован в среду (19 апреля) в официальной газете Верховной Рады «Голос Украины» и вступает в силу на следующий день после публикации.

Новым законом предусмотрено, что реестр военнообязанных ведется в электронной форме с единой централизованной базой данных. Собственником реестра является Министерство обороны, а распорядителем — Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. В реестр вносятся и хранятся персональные и служебные данные военнообязанных. Согласия военнообязанных на обработку их персональных данных для целей ведения реестра не нужно.

К персональным данным относятся следующие: ФИО; дата и место рождения; пол; место жительства и пребывания; ФИО и дата рождения родителей; реквизиты паспорта; сведения о признании лица недееспособным; сведения о занятости; регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов; оцифрованное изображения лица человека; сведения о дате выезда за пределы Украины и дате возвращения на территорию Украины; сведения об образовании.

К служебным данным относятся сведения об исполнении призывником воинского долга и военно-учетной специальности, перечень которых определяет Министерство обороны.

Призывник обязан подавать в орган ведения реестра (военкомат) достоверную информацию о своих персональных данных. Для первоначального формирования базы данных ЦИК один раз подает сведения о гражданах Украины от 18 до 60 лет. Сведения о гражданах, не являющихся военнообязанными, уничтожаются субъектами реестра.

Финансирование создания и функционирования реестра осуществляется за счет средств государственного бюджета, а также других источников, не запрещенных законодательством.

Источник: «Украинская правда»