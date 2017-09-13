Запас автономности Apple Watch Series 3 в режиме разговора в сети LTE – чуть больше одного часа

Представляя вчера третье поколение умных часов Apple Watch Series 3, которое, как мы знаем, получило встроенный модем LTE, компания Apple заявила для них автономность на уровне «до 18 часов при обычном использовании». В принципе, уже из этого было понятно, что вместе с дизайном новинка унаследовала у своих предшественников и невысокую автономность. Но вскоре после анонса на официальном сайте появились подробности, позволяющие получить более полное представление об автономности Apple Watch Series 3.

Разумеется, реальная автономность Apple Watch Series 3 будет зависеть от модели использования. И Apple приводит несколько оценок. Упомянутые в ходе презентации «18 часов» указаны для следующей модели использования: 90 проверок времени, 90 просмотров уведомлений, 45 минут использования различных приложений и 30-минутная тренировка с прослушиванием музыки посредством сопряженных с часами Bluetooth-наушниками. Эти данные относятся к модели Apple Watch Series 3 без сотового модуля, которая на протяжении всех 18 часов автономной работы находилась в связке со смартфоном iPhone. В случае Apple Watch Series 3 с поддержкой сотовой связи «18 часов» означает 4 часа работы в сети сотового оператора и 14 часов с подключением к смартфону iPhone по Bluetooth.

Понятно, что при других, более энергозатратных сценариях использования устройства, его автономность будет гораздо ниже. Так, в режиме воспроизведения музыки можно рассчитывать максимум на 10 часов автономной работы, при занятиях спортом – до 10 часов при тренировке в зале и до 5 часов при тренировке на открытом воздухе с использованием GPS (до 4 часов еще вдобавок к GPS используется еще и LTE). Ожидаемо, быстрее всего заряд аккумулятора Apple Watch Series 3 расходуется во время разговоров. Если часы играет роль посредника (подключены к iPhone по Bluetooth) можно рассчитывать на 3 часа, но если звонить напрямую с часов посредством LTE, как показывали вчера, то уже через час разговоров придется искать розетку для подзарядки.

К слову, на полную зарядку Apple Watch Series 3 необходимо 2 часа, за полтора можно зарядить часы до 80%.

В Украине часы Apple Watch Series 3 должны появиться в продаже в октябре по цене от 11 999 грн.

Источник: Apple