Запорожье стало шестым городом Украины, где заработал сервис такси Uber

Сервис онлайн-вызова такси Uber начал работу в Запорожье. Уже с сегодняшнего дня жители и гости города смогут воспользоваться сервисом uberX, цены на поездки с которым начинаются всего от 20 грн.

Стоимость поездки с uberX в Запорожье рассчитывается по формуле: 16 грн. за подачу автомобиля и 4 грн. за каждый километр в пути. Минимальная стоимость поездки ‒ 20 грн. Пользователи в Запорожье могут оплатить поездки с Uber как наличными, так и при помощи зарегистрированной в приложении банковской карты.

После окончания каждой поездки пользователь получает на адрес электронной почты квитанцию, которая будет содержать информацию о месте подачи автомобиля, маршруте, карте поездки, данные о водителе и детализацию стоимости.

«Uber пришел в Украину чуть больше года назад, и все это время мы развиваемся рекордными темпами: только в этом году мы запускаем наш сервис уже в пятом украинском городе, и везде отмечаем высокий интерес и рост числа как пользователей, так и водителей-партнёров, – прокомментировал Алексей Стах, генеральный менеджер Uber в Украине и СНГ. ‒ То что мы начинаем работу в еще одном городе Украины, подтверждает особую значимость Украины для Uber в регионе Центральная и Восточная Европа».

Жители и гости Запорожья смогут оценить услуги Uber, воспользовавшись бесплатными поездками до конца дня воскресенья 30 июля 2017 года. Для этого необходимо ввести промокод UBER4ZCITY в разделе “ОПЛАТА” приложения Uber на смартфоне. Промокод UBERZCITY предоставляет право на 5 бесплатных поездок (до 75 грн. каждая) любому пользователю Uber в Запорожье с момента запуска и до 23:59 воскресенья 30 июля.

Напомним, что Запорожье стало уже шестым городом Украины, где запущен сервис Uber, после Киева, Одессы, Львова, Днепра и Харькова.

Источник: Uber