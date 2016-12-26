Запуск российской ракеты «Протон-М» очередной раз отменён, на этот раз из-за мусора в двигателе

В России отменён запуск ракеты «Протон-М» с американским спутником связи EchoStar 21. Причём, это уже далеко не первая отмена пуска.

Изначально планировалось, что «Протон-М» запустят в первом квартале 2016 года, но сроки сдвигаются уже в шестой раз. На прошлой неделе запуск был перенесен с 22 на 28 декабря. Но и в этот раз что-то пошло не так. Центр имени Хруничева (производитель ракеты «Протон-М») сообщил, что пуск ракеты с космодрома Байконур перенесен для проведения дополнительных проверок систем носителя и разгонного блока. Однако новую дату пуска предприятие не уточнило.

Как сообщил осведомлённый источник из ракетно-космической отрасли, причиной переноса мог стать обнаруженный в двигателе ракеты мусор.

«В рулевых двигателях одной из ступеней ракеты-носителя обнаружен мусор. Двигатель производства Воронежского механического завода, куда будет направлена проверяющая комиссия. Принято решение заменить двигатель и ведущие к нему топливопроводы, провести полную дефектацию изделия», — сказал собеседник агентства ТАСС.

По его словам, новая попытка запуска ракеты «Протон-М» может быть предпринята в январе 2017 года.

«Предварительно пуск перенесен на вторую декаду января 2017 года», — заявил он.

Добавим, ранее стало известно, что Россия просит Украину продать ей 12 ракет «Зенит» для запусков по программе «Морской старт», так как использование «Протон-М» сопряжено с большими рисками.

Источник: ТАСС