Защищенный ученический хромбук Chromebook 11 N7 (C731) соответствует требованиям военного стандарта MIL-STD-810G

Анонс новой модели ученического хромбука приурочила к выставке CES 2017 компания Acer.

Новинку нарекли Chromebook 11 N7 (C731). Ее главная изюминка — прочная конструкция. Говоря точнее, у аппарата усиленные петли и порты. Крышка без последствий выдерживает давление с усилием до 60 кг, а сам ноутбук способен сохранять работоспособность после падений с высоты до 122 см – это вдвое выше уровня предшественников. Ну и завершает картину клавиатура, которая не боится небольшого количества пролитой на нее жидкости (до 330 мл) и при этом отличается углубленными клавишами, которые принципиально невозможно демонтировать случайно. Производитель отмечает, что новинка полностью удовлетворяет суровым требованиям американского военного стандарта MIL-STD 810G, что, помимо повышенной ударопрочности, говорит о защите от пыли и влаги, а также стойкости к экстремальным температурам. Не лишним будет отметить пассивную СО возможность откидывания экрана (то есть крышки) относительно плоскости клавиатуры на угол 180°.

С точки зрения характеристик Acer Chromebook 11 N7 не несет никаких откровений: в основе лежит процессор двуядерный процессор Intel Celeron, объем ОЗУ – 4 ГБ, объем флэш-памяти eMMC – 16 или 32 ГБ, разрешение 11,6-дюймового экрана (IPS) – 1366х768 пикселей (есть версия C731T с сенсорным экраном). Оснащение Chromebook 11 N7 также включает средства беспроводного подключения Wi-Fi 802.11ac (MIMO 2х2, 2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 4.0, два порта USB 3.0 и видеовыход HDMI. Есть и разъем для гарнитуры и слот для карт памяти.

На одном заряде устройство способно проработать автономно до 12 часов. Масса Acer Chromebook 11 N7 (C731) равна 1,35 кг, толщина — 22 мм.

В регионе EMEA продажи Acer Chromebook 11 N7 начнутся в феврале, стоимость стартует с отметки 299 евро.

Источник: Acer