Завтра Google и HTC должны объявить о сделке

В начале этого месяца сообщалось, что компании Google и HTC находятся на заключительной стадии переговоров, итогом которых должна стать покупка первой части или всего бизнеса по производству смартфонов второй. Судя по всему, стороны договорились и уже завтра, 21 сентябре, нас ждет официальное объявление.

По крайней мере, на это указывает то, что торговля акциями HTC будет приостановлена 21 сентября 2017 года в ожидании «крупного анонса».

JUST IN:

HTC just announced it's shares will halt trading tomorrow (Thur) pending a major announcement. — Tim Culpan (@tculpan) September 20, 2017

Первым об этом в своем твиттере сообщил обозреватель Bloomberg Тим Калпан. Позже факт заключения сделки с Google подтвердил известный инсайдер Эван Блэсс.

[2] According to this person, the companies have finalized a deal wherein GOOG will acquire certain HW eng assets, but HTC retains its brand — Evan Blass (@evleaks) September 20, 2017

На своей официальной страничке в Twitter Блэсс написал, что получил копию приглашения, разосланного сотрудникам HTC. По словам информатора Блэсса, Google и HTC подписали сделку, по условиям которой первая получит определенные активы, связанные с аппаратным бизнесом, предположительно, смартфонный бизнес, а HTC сохранит права на бренд. Как уже сообщалось ранее, бренд нужен HTC для продвижения и продаж продуктов направления виртуальной реальности, в том числе и шлема виртуальной реальности Vive.

Это приобретение, как ожидается, должно помочь Google в проектировании будущих устройств.

Точная стоимость сделки пока неизвестна. На данный момент рыночная стоимость HTC составляет $1,95 млрд.

Понятно, что представители HTC и Google от комментариев воздержались.

Источник: The Verge