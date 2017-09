Завтра Google и HTC должны объявить о сделке

В начале этого месяца сообщалось, что компании Google и HTC находятся на заключительной стадии переговоров, итогом которых должна стать покупка первой части или всего бизнеса по производству смартфонов второй. Судя по всему, стороны договорились и уже завтра, 21 сентябре, нас ждет официальное объявление.

По крайней мере, на это указывает то, что торговля акциями HTC будет приостановлена 21 сентября 2017 года в ожидании «крупного анонса».

JUST IN: HTC just announced it's shares will halt trading tomorrow (Thur) pending a major announcement.

Первым об этом в своем твиттере сообщил обозреватель Bloomberg Тим Калпан. Позже факт заключения сделки с Google подтвердил известный инсайдер Эван Блэсс.

[2] According to this person, the companies have finalized a deal wherein GOOG will acquire certain HW eng assets, but HTC retains its brand

— Evan Blass (@evleaks) September 20, 2017