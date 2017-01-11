Завтра HTC представит смартфон U Ultra с дополнительным дисплеем, размещённым над основным экраном

Компания HTC решила отказаться от громких анонсов на выставке CES 2017, чтобы привлечь больше внимания к своей презентации. Соответствующее мероприятие запланировано на 12 января. Но ещё до его начала сразу несколько утечек раскрыли информацию о том, что будет представлено публике.

Так, ожидается презентация двух смартфонов в рамках новой линейки U: HTC U Play и HTC U Ultra (также известный под названием Ocean Note). Кроме того, будет представлено устройство HTC X10. Некоторые характеристики новинок уже просочились в сеть.

Согласно имеющейся информации, смартфон HTC U Ultra получит 6-дюймовый QHD основной дисплей и дополнительный экран, расположенный над основным. На нём отображаются дата, время, уведомления, иконки для запуска часто используемых приложений. Среди прочих характеристик упоминаются новый процессор Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Основная камера на задней панели оснащена 16-мегапиксельным сенсором. Ёмкость комплектной батареи составляет 4000 мАч.

Источник: gsmarena