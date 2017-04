Завтра Microsoft раскроет технические характеристики приставки Xbox Scorpio

Похоже, что технические подробности о новой приставки Microsoft Xbox Scorpio мы узнаем уже завтра. Об этом сообщил коллектив Digital Foundry с Eurogamer, отметив, что на этот четверг, 6 апреля, редмондская компания запланировала «эксклюзивный анонс» Xbox Scorpio. Мероприятие начнется в 16:00 по киевскому времени, планируется ли прямая видеотрансляция, пока неясно.

To clear up the speculation: @digitalfoundry will have an exclusive Xbox Scorpio reveal on @eurogamer this Thursday at 2pm UK / 6am Pacific. pic.twitter.com/S6xxT2YCcn

— Eurogamer.net (@eurogamer) April 4, 2017