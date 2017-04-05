Завтра Microsoft раскроет технические характеристики приставки Xbox Scorpio

Похоже, что технические подробности о новой приставки Microsoft Xbox Scorpio мы узнаем уже завтра. Об этом сообщил коллектив Digital Foundry с Eurogamer, отметив, что на этот четверг, 6 апреля, редмондская компания запланировала «эксклюзивный анонс» Xbox Scorpio. Мероприятие начнется в 16:00 по киевскому времени, планируется ли прямая видеотрансляция, пока неясно.

To clear up the speculation: @digitalfoundry will have an exclusive Xbox Scorpio reveal on @eurogamer this Thursday at 2pm UK / 6am Pacific. pic.twitter.com/S6xxT2YCcn — Eurogamer.net (@eurogamer) April 4, 2017

Якобы недавно коллектив Digital Foundry побывал в штаб-квартире Microsoft, где имел возможность ознакомиться с перечнем характеристик Project Scorpio и засвидетельствовать факт запуска на приставке игры Forza Motorsport 7 в разрешении 4K.

Ресурс Windows Central сообщает, что Project Scorpio будет выделяться компактными размерами корпуса и при этом получит встроенный блок питания.

Маловероятно, что завтра станет известно, как будет выглядеть и называться следующая консоль Microsoft. Вероятнее всего, компания просто готова раскрыть спецификации консоли раньше, а пресс-конференцию на E3 полностью посвятить готовящимся для нее играм.

На данный момент технических подробностей о Xbox Scorpio ― кот наплакал. Точно известно, что ее производительность GPU составит внушающие 6 TFLOPS (в 5 раз мощнее оригинальной Xbox One и в 1,5 раза — PS4 Pro). Кроме того, вместо 8 ГБ оперативной памяти DDR3, работающей в связке с 32 МБ высокоскоростной памяти eSRAM, в Xbox Scorpio будет установлено 12 ГБ более быстрой памяти GDDR5. Какой именно процессор установлен в Xbox Scorpio – AMD Ryzen или какой-либо другой? Этот и другие пробелы должен восполнить завтрашний анонс.

Источник: The Verge