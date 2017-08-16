Заявка на патент намекает, что следующий Samsung Galaxy Note может получить стилус со встроенным алкотестером

Ровно через неделю состоится анонс смартфона Samsung Galaxy Note 8, о котором мы знаем уже практически все. Скажем спасибо инсайдерам, которые слили в сеть все, что только можно было. Вероятно, южнокорейский производитель уже начал работать над следующей моделью семейства, которая придет после Galaxy Note 8. Еще более вероятным кажется то, что она будет называться Galaxy Note 9. И на этом догадки могли бы закончится, если бы не любопытная заявка на патент, обнаруженная на неделе в базе данных американского патентного ведомства.

Она была подана компанией Samsung еще 13 июля 2016 года, но опубликована только теперь. В заявке №20170212100 описано «портативное устройство с функцией анализа выдыхаемого человеком воздуха». Обращают на себя внимание иллюстрации, сопровождающие заявку.

Как видим, на них показано устройство со стилусом, которое вызывает стойкие ассоциации с линейкой смартфонов Galaxy Note, которые как раз комплектуются электронным пером S-Pen. Уточним, что в самой заявке имя Galaxy Note или S-Pen не фигурирует. Но зато там говорится, что подобная функциональность может стать реальностью в будущих стилусах компании.

Как видно на иллюстрациях, нижняя часть конструкции стилуса отличается гибким соединением. Помимо специального датчика для анализа выдыхаемого человеком воздуха данная секция содержит еще и микрофон. По крайней мере, это говорится в сопроводительном тексте к заявке. Также там говорится, что модуль встроенного датчика сможет передавать результаты анализов даже во время звонков с задействованием встроенного микрофона стилуса.

Само собой, наличие заявки или даже патента не является 100% гарантией реализации разработки в коммерческом продукте, но и полностью исключать подобную возможность тоже нельзя. Как отмечает источник, для достигших необходимого возраста для употребления алкоголя лиц наличие встроенного алкотестера в стилусе смартфона может стать весьма полезной возможностью. Быстрая проверка на допустимую норму позволит избежать проблем, подсказав, когда за руль садиться точно не следует.

Источник: PatentlyApple