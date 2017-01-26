Зеркальная камера Pentax KP позволяет вести съёмку при ISO 819200

Компания Pentax подготовила к выпуску новую цифровую зеркальную камеру, получившую название Pentax KP.

Анонсированная новинка оснащена 24-мегапиксельным сенсором формата APS-C. Как отмечает производитель, устройство позволяет повышать светочувствительность до ISO 819200. Это вдвое больше лимита возможностей камеры Sony A7S II, которая позволяла вести съёмку почти в полной темноте.

Модель Pentax KP также может похвастаться наличием встроенной 5-осевой оптической системы стабилизации изображения, встроенного модуля беспроводной связи Wi-Fi, вращающегося сенсорного дисплея и корпуса, обеспечивающего защиту от негативных погодных условий. Система автоматической фокусировки включает 27 точек. Новинка позволяет вести серийную съёмку со скоростью 7 кадров в секунду. Также заявлена поддержка записи видео в Full HD разрешении 1920х1080 точек.

Новая цифровая зеркальная камера Pentax KP поступит в продажу с 25 февраля по рекомендованной розничной цене $1099.

Источник: The Verge