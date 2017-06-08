Жидкий гелий, два ядра и частота 7,5 ГГц: Процессор Intel Core i7-7740K обновил серию мировых рекордов

Как и предполагалось, с выходом новых процессоров Intel Kaby Lake-X мастера разгона со всего мира принялись устанавливать новые рекорды. Буквально на днях шведский энтузиаст Elmor сумел разогнать процессор Intel Core i9-7900X до частоты свыше 5,7 ГГц, установив два новых рекорда Cinebench, а сейчас стало известно о еще одном достижении энтузиастов разгона.

К закрытию выставки Computex 2017 компания Gigabyte собрала пять ведущих мировых оверклокеров в рамках мероприятия X299 OC. За старшего назначили штатного оверклокера компании HiCookie, его помогали мастер экстремального разгона Sofos и команда TeamAU, в составе Dinos22, Youngpro и SniperOZ. В итоге этой пятерке умельцев удалось разогнать процессор Intel Core i7-7740K до впечатляющих 7,5 ГГц! Само собой, этого хватило, чтобы обновить мировые рекорды в дисциплинах 3DMark 03, Aquamark, также 3DMark 06 с одним и двумя GPU (NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti).

Достичь упомянутой частоты удалось с двумя активными ядрами и отключенной технологией Hyper-Threading. Значение множителя было установлено равным 75х, а базовая частота — 100 МГц. Напряжение питания процессора было поднято до значения 1,096 В.

Основой для тестового стенда послужила материнская плата Gigabyte X299-SOC Champion, построенная на базе топового набора логики Intel X299, комплект оперативной памяти G.Skill Trident-Z и видеокарта Aorus GeForce GTX 1080 Ti Xtreme Edition. Для охлаждения использовался жидкий гелий, который позволил снизить температуру процессора до невероятно низкого значения -250°С. С учетом всего этого становится понято, что эффект от разгона носит более академический, нежели практический интерес.

Источник: guru3d.com