Живые фотографии смартфона Meizu Pro 7 свидетельствуют о наличии дополнительного дисплея и двойной камеры на задней панели

Уже в скором времени ожидается официальная презентация нового смартфона Meizu Pro 7. В сети уже начали появляться живые фотографии этой модели.

Несколько дней назад были опубликованы фотографии задней панели смартфона Meizu Pro 7, которые свидетельствовали о наличии дополнительного дисплея на задней панели. Новые фотографии подтверждают наличие такого экрана, он основан на технологии e-ink и содержит собственную подсветку. На вспомогательном дисплее постоянно отображаются время, дата, прогноз погоды, а также иконки для быстрого вызова камеры и телефона. Над дополнительным дисплеем на задней панели можно рассмотреть двойной модуль камеры.

По предварительным данным, смартфон Meizu Pro 7 содержит основной 5,2-дюймовый AMOLED дисплей с поддержкой функции 3D touch. Также сообщается о наличии процессора MediaTek Helio X30 и 6 ГБ оперативной памяти.

Сроки проведения презентации и ориентировочная цена смартфона Meizu Pro 7 пока не сообщаются.

Источник: GSMArena