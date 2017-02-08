Золото из WoW теперь можно будет потратить на внутриигровые предметы Overwatch и Hearthstone

На днях Blizzard порадовала своих фанатов долгожданной приятной новостью. Отныне все желающие смогут конвертировать золото, заработанное кровью и потом в World of Warcraft, на кредиты Battle.net. Таким образом, новая система обмена позволит игрокам потратить игровую валюту на покупку товаров из других проектов Blizzard.

Эта функция станет развитием идеи, впервые представленной в 2015 г., как способа обмена золота на игровое время. Теперь же за внутриигровую валюту игроки смогут приобрести жетоны WoW, оплатить перенос персонажа, покупку питомцев и транспорта в самой игре или, к примеру, использовать на покупку ящиков Overwatch или наборов карт из Hearthstone, обменяв их на кредиты Battle.net. Ненужные игровые предметы путём нехитрых манипуляций также можно будет преобразовать в различные нужности.

Функция обмена уже доступна на американских серверах, европейский регион обещают включить в ближайшее время. Ранее подобная возможность уже существовала в Diablo III, но позже аукцион был полностью удалён из игры, как не оправдавший ожидания создателей. Игроки уже не раз обращались с просьбами вернуть функционал в различных вариациях, но разработчики до последнего оставались непреклонны в своём решении.

Источник: Battle.net