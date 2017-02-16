Зорян Шкиряк инициирует запрет российских соцсетей «Вконтакте» и «Одноклассники» в Украине

Советник главы МВД Зорян Шкиряк предлагает ввести запрет в Украине на российские социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники». Об этом он заявил на брифинге в управлении Национальной полиции Киева.

По словам Шкиряка, 2017 год должен стать годом защиты информационного пространства Украины от влияния российской пропаганды.

«И одним из первых решений в этом году должно стать блокирование российских социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники», которые сегодня полностью подконтрольны и управляются российскими спецслужбами», — сказал советник министра МВД.

Зорян выразил надежду, что Министерство образования также присоединится к этому процессу и c помощью учителей будет объяснять ученикам в школах вредность использования этих двух соцсетей.

«Мы видим, что они («Вконтакте» и «Одноклассники») являются основными производителями антиукраинского контента, который распространяется в интернете», — отметил Шкиряк.

По словам Зоряна, российские спецслужбы создают в соцсетях группы с «красноречивыми патриотическими названиями», которые распространяют по указке ФСБ призывы, направленные на подрыв украинской государственности.

Источник: Правда