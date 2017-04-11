ZTE анонсировала свои первые умные часы на базе Android Wear по цене $200

Компания ZTE подготовила к выпуску свои первые умные часы на базе платформы Android Wear. Новинка получила название Quartz.

Умные часы ZTE Quartz оснащены круглым 1,4-дюймовым AMOLED дисплеем. Устройство выполнено в корпусе, который обеспечивает защиту от пыли и воды в соответствии с требованиями сертификации IP67. Данная новинка является относительно доступным решением, потому в ней нет некоторых компонентов, применяемых в более дорогих решениях. Речь идёт о модуле NFC и сенсоре сердечного ритма. Зато Quartz поддерживает мобильную связь, содержит батарею ёмкостью 500 мАч и поддерживает возможность использования сменных ремешков с 22-миллиметровым креплением. В качестве программной платформы используется версия Android Wear 2.0.

Умные часы ZTE Quartz поступят в продажу с 21 апреля через оператора T-Mobile по цене $200.

Источник: Engadget