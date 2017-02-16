ZTE Gigabit Phone должен стать первым смартфоном с поддержкой гигабитных сетей LTE Advanced Pro (4.5G)

Ведущие телекоммуникационные компании пока только начинают проводить первые эксперименты с тестовыми сотовыми сетями LTE Advanced Pro (4.5G), обеспечивающими пиковую скорость передачи данных до 1 Гбит/с. То есть, в широком доступе гигабитный мобильный интернет появится еще довольно нескоро. Но производители смартфонов уже начинают потихоньку готовиться к этому дню, а первой компанией, выпустившей смартфон с поддержкой стандарта LTE Advanced Pro, может стать ZTE. Анонс смартфона, который называется соответствующе – ZTE Gigabit Phone, состоится на грядущей MWC 2017.

Технические подробности о грядущей новинке пока отсутствуют, но известно, что камера ZTE Gigabit Phone позволит снимать панорамное VR-видео с углом поля зрения 360° и видео разрешением 4K.Также сообщается о «облачной памяти с мгновенным доступом» и «быстром кэшировании высококачественного аудио уровня Hi-Fi и фильмов». С учетом последнего становится очевидно, что смартфон ZTE Gigabit Phone основан на флагманской SoC нового поколения Qualcomm Snapdragon 835. Отметим, что в конфигурацию этой платформы входит сотовый модем X16 LTE, обеспечивающий скорость закачки до 1 Гбит/с.

Сейчас в мире есть только одно место, где поддерживаются скорости подключения до 1 Гбит/с. Это точка доступа в Австралии, запущенная компаниями Netgear и Ericsson совместно с местным сотовым оператором Telstra. К тому же, если при подключении вы получите хотя бы половину этих немыслимых скоростей, то это будет большая удача. Но даже это покажется огромным скачком по сравнению с возможностями текущих сетей LTE.

Источник: gsmarena и engadget