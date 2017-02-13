Звезда «Игры престолов» Николай Костер-Вальдау поучаствовал в съемке панорам Гренландии для Google Street View

Сир Джейме Ланнистер из «Игры престолов», если судить по фильму, не слишком-то и любит север, чего не скажешь об играющем этот персонаж датском актере Николае Костере-Вальдау, который недавно отправился в южную часть Гренландии с панорамной Trekker-камерой за спиной, чтобы сделать несколько впечатляющих снимков для Google Street View. Снимков, которые наглядно демонстрируют последствия глобальных климатических изменений в этом регионе.

Ниже приводим фотографии с коротким описанием:

Источник: The Guardian