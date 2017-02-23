7 лайфхаков Uklon на каждый день

Cервис Uklon может превратить стандартный вызов авто в комфортное путешествие, если задействовать все возможности приложения. Для этого стоит воспользоваться простыми лайфхаками.

№ 1. Забыв дома кошелек, поездку можно оплатить кредитной картой

Обычно службы такси используют исключительно оплату наличными. Uklon позволяет не волноваться о поисках банкомата, чтобы снять наличку. Оплатить можно удобным способом, предварительно «подвязав» карту в приложении.

№ 2. С «Любимыми адресами» заказ можно сделать за пару секунд

Если возникает необходимость часто ездить в одни и те же места, например, домой или на работу, стоит добавить их во вкладку «Любимые адреса» — вызов такси станет еще быстрее. Вместо того, чтобы набирать полный адрес или искать его на карте, достаточно выбрать направление из сохраненного списка. Также с любимыми адресами можно сделать заказ буквально за пару кликов.

№ 3. Чтобы настроить особые условия поездки — используйте вкладку «Дополнительно»

Мобильное приложение Uklon позволяет легко и оперативно задать необходимые параметры путешествия. Для этого не нужно писать длинные комментарии для водителя. Достаточно выбрать во всплывающем меню нужные пункты. На стартовом экране можно указать класс авто, а уже в меню услуг запросить машину с кондиционером, отметить, что компанию в поездке составит домашнее животное, выразить свою принципиальную позицию по вопросу курения или выбрать англоговорящего водителя.

№ 4. Чтобы не возиться со сдачей, стоимость заказа можно округлить

Uklon дает возможность влиять на цену проезда. Гибкая система ставок позволяет округлить стоимость, рассчитанную в приложении, добавив сумму от 1 гривны или отнять до 3 гривен. Эта особенность сервиса особенно пригодится в часы пик, когда в обычных службах такси не хватает машин, а в Uklon можно добавить к поездке “чаевые” и быстрее найти машину.

№ 5. Для большой компании можно вызвать микроавтобус на несколько адресов

Более 4-х пассажиров, которым нужно отправиться по разным адресам, смогут удобно разместиться в микроавтобусе. Для этого нужно указать в пункте назначения желаемые направления и выбрать в меню подходящий класс машины.

№ 6. Такси-курьер лучше всего вызывать с авто класса универсал

Для курьерской перевозки вещей универсал подходит как нельзя лучше. Задние сидения машин этого класса складываются, увеличивая вместительность багажника. Эта особенность пригодится для перевозки крупногабаритного груза.

№ 7. Если вы забыли вещь в такси, можно отправить уведомление через приложение или позвонить в колл-центр

С забытыми в такси вещами не придется распрощаться навсегда, благодаря тому, что все заказы фиксируются и остаются в архиве приложения. О пропаже нужно сообщить в колл-центр или указать в комментариях к поездке, во время которой она произошла.