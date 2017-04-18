Акция на 13,5-дюймовый планшет 2-в-1 Chuwi Hi-13!

Компания Chuwi объявила об акции: с 19.04.2017 до 25.04.2017 у вас есть возможность купить планшет 2-в-1 Chuwi Hi-13 за $339 вместо регулярной цены $424,88! Доступно только 100 штук! Плюс дополнительно получите купон от Aliexpress на $10 при заказе от $339 или $25 при заказе от $600!

Chuwi Hi-13 – это планшет с подключаемой клавиатурой, который оборудован 13,5-дюймовым дисплеем с разрешением 3000х2000 точек, контрастностью 1700:1 и яркостью 400 нит, четырёхъядерным процессором Intel N3450, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

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