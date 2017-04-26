«Быстрозайм» предлагает получить займ на банковскую карту под 0% до 16 дней

Компания Быстрозайм, один из лидеров украинского рынка онлайн-кредитования, предоставляет своим клиентам возможность оформить первый займ под 0% годовых на 16 дней. Его максимальная сумма составляет 4000 гривен, а средства перечисляются на банковскую карту клиента в течение получаса. Такие быстрые займы позволяют сэкономить значительную часть семейного бюджета.

Коммунальная плата

Утепление квартиры и установка счетчиков позволяет снизить расходы на оплату коммунальных услуг на 50%. Из-за нехватки средств многие украинцы откладывают эти процедуры, а их долг за коммуналку продолжает расти. Теперь они могут быстро и бесплатно получить необходимую сумму на карту и начать экономить уже сейчас.

Путешествия

Покупка горящих путевок или дешевых авиабилетов в дни распродаж позволяет снизить расходы на путешествие на 40%. Если денег не хватает, можно просто занять деньги в Быстрозайм и осуществить поездку своей мечты гораздо дешевле.

Шоппинг

В дни распродаж скидки на многие товары могут достигать 70%. Если в нужный момент в кармане нет необходимой суммы, не стоит откладывать покупку. Ведь через несколько дней тот же товар может стоить гораздо дороже. Достаточно просто зайти на сайт Быстрозайм и подать заявку на получение средств. Деньги придут на карту в течение получаса.

Здоровье

Финансовые консультанты считают, что у каждого человека в запасе должна быть сумма, равная его шестимесячному доходу. Это деньги на случай непредвиденных ситуаций, проблем со здоровьем и других неприятных неожиданностей. По статистике лишь 30% украинцев могут откладывать сбережения на черный день. Но, им не стоит отчаиваться. Если срочно понадобятся деньги на лечение или покупку лекарств, всегда можно подать онлайн заявку на сайте Быстрозайм bistrozaim.ua и быстро получить необходимую сумму.

Причины бурного роста онлайн-кредитования

В Украине наблюдается бум небанковского онлайн-кредитования. Количество компаний, предоставляющих подобные услуги, за последний год выросло более чем в три раза. Украинцы выбирают онлайн-кредиты из-за простоты и высокой скорости оформления. Отправить со смартфона заявку и быстро получить деньги на карту, гораздо проще, чем простаивать в очередях в банках. Статистика красноречива. За последний год количество онлайн-займов со смартфонов выросло с 30% до 45%.

Типичный портрет клиента Быстрозайм

Если составить типичный портрет заемщика Быстрозайм, то это будет мужчина в возрасте 33 лет, холостой, проживающий в областном центре. Уровень его месячного дохода находится в диапазоне от 3000 до 8000 гривен. Этот человек активно пользуется смартфоном и интересуется новыми технологиями.

Как оценивается платежеспособность заемщиков

Еще одна причина популярности онлайн займов- более высокий процент одобрения заявок, по сравнению с банками. Это не означает, что сервисы онлайн-кредитования раздают деньги всем подряд. Они используют современные алгоритмы оценки заемщиков, позволяющие эффективно определять их платежеспособность. Компания Быстрозайм, при оценке клиента смотрит не только на его кредитную историю. Ее скоринговая система оперирует сотнями критериев, включая качество страницы потенциального заемщика в социальной сети и поведение на сайте компании.

Используйте онлайн-займы с умом

Большинство людей получают зарплату каждые две недели. Беспроцентный период онлайн-займа длится 16 дней. Поэтому вернуть деньги до зарплаты достаточно легко. Если не сделать этого, на сумму займа начнут начисляться проценты.