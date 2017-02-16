Chuwi анонсировала флагманский планшет 2-в-1 Hi13 за $369

Chuwi анонсировала флагманский планшет 2-в-1 Hi13 за $369

3 ноября 2016 года мы рассказали о работе над планшетом 2-в-1 с процессором Intel Apollo Lake и дисплеем с разрешением 3000х2000 точек.

Далее, 6 января 2017 года, мы опубликовали больше информации об этом новом флагманском планшете. Он получил название Hi13 и был показан на выставке CES 2017 в Лас Вегасе.

И вот, Hi13 наконец-то будет доступен для покупки. Официальный его релиз намечен на 20 февраля, а его цена составит $369. Покупатели смогут предзаказать Hi13 уже с 20 февраля.

Вот детальные характеристики Hi13:

  1.  13,5-дюймовым дисплей с разрешением 3000×2000 точек и соотношением сторон 3:2;
  2.  Процессор Intel Apollo LakeCeleron N3450 и графика Graphics HD 500;
  3.  Операционная система Windows 10 Home (есть поддержка ОС Ubuntu);
  4.  4 ГБ оперативной памяти DDR3L + 64 ГБ встроенной eMMC + поддержка карт памяти TF до 128 ГБ;
  5.  Поддержка подсоединяемой металлической док-станции с клавиатурой (с двумя портами USB-A);
  6. Поддержка нового стилуса ChuwiHiPen H3 (скоро в продаже) и HiPen H1;
  7.  2,4 ГГц/5 ГГц двух диапазонный Wi-Fi +порт USB-C (с поддержкой передачи аудио и видео);
  8.  Быстрая зарядка на 24 Вт +встроенный аккумулятор на 10000 мАч;
  9.  Фронтальная 2-мегапиксельная + основная 5-мегапиксельная камера;
  10. Четыре внешних динамика, таким образом каждый угол корпуса содержит высококачественный динамик;
  11.  Цельнометаллический корпус с точной ЧПУ обработкой.

Hi13 против Surface Book проти iPad Pro 12,9:

Hi13Surface BookiPad Pro (12.9-inch)
Цена:$369от $1499от $799
ОС:Windows 10 (поддержка ОС Ubuntu)Windows 10iOS 10
Размер экрана:13,5 дюймов13,5 дюймов12,9 дюймов
Разрешение:3000×2000 точек3000×2000 точек2732×2048 точек
Плотность пикселей (PPI):267267264
Соотношение сторон:3:23:24:3
Динамики:Четыре динамикаДва динамикаЧетыре динамика
Толщина:9,2 мм13 мм6,9 мм
Процессор:4-ядерыный Intel Apollo Lake2-ядерный Intel Core i5/i74-ядерный Apple A9X
Пассивная система охлаждения:ДаНетДа
Полностью металлический корпус:ДаНетДа
Разъем Type-C:Один USB Type-CНетНет
Порт HDMI:Один Micro HDMIНетНет
Стилус:HiPen H3Surface PenApple Pencil
Клавиатура:Отсоединяющаяся клавитураОтсоединяющаяся клавитураОбложка с клавиатурой

 

Официальная ВК группа Chuwi

Официальный сайт Chuwi

Похожие записи