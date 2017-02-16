Chuwi анонсировала флагманский планшет 2-в-1 Hi13 за $369
3 ноября 2016 года мы рассказали о работе над планшетом 2-в-1 с процессором Intel Apollo Lake и дисплеем с разрешением 3000х2000 точек.
Далее, 6 января 2017 года, мы опубликовали больше информации об этом новом флагманском планшете. Он получил название Hi13 и был показан на выставке CES 2017 в Лас Вегасе.
И вот, Hi13 наконец-то будет доступен для покупки. Официальный его релиз намечен на 20 февраля, а его цена составит $369. Покупатели смогут предзаказать Hi13 уже с 20 февраля.
Вот детальные характеристики Hi13:
- 13,5-дюймовым дисплей с разрешением 3000×2000 точек и соотношением сторон 3:2;
- Процессор Intel Apollo LakeCeleron N3450 и графика Graphics HD 500;
- Операционная система Windows 10 Home (есть поддержка ОС Ubuntu);
- 4 ГБ оперативной памяти DDR3L + 64 ГБ встроенной eMMC + поддержка карт памяти TF до 128 ГБ;
- Поддержка подсоединяемой металлической док-станции с клавиатурой (с двумя портами USB-A);
- Поддержка нового стилуса ChuwiHiPen H3 (скоро в продаже) и HiPen H1;
- 2,4 ГГц/5 ГГц двух диапазонный Wi-Fi +порт USB-C (с поддержкой передачи аудио и видео);
- Быстрая зарядка на 24 Вт +встроенный аккумулятор на 10000 мАч;
- Фронтальная 2-мегапиксельная + основная 5-мегапиксельная камера;
- Четыре внешних динамика, таким образом каждый угол корпуса содержит высококачественный динамик;
- Цельнометаллический корпус с точной ЧПУ обработкой.
Hi13 против Surface Book проти iPad Pro 12,9:
|Hi13
|Surface Book
|iPad Pro (12.9-inch)
|Цена:
|$369
|от $1499
|от $799
|ОС:
|Windows 10 (поддержка ОС Ubuntu)
|Windows 10
|iOS 10
|Размер экрана:
|13,5 дюймов
|13,5 дюймов
|12,9 дюймов
|Разрешение:
|3000×2000 точек
|3000×2000 точек
|2732×2048 точек
|Плотность пикселей (PPI):
|267
|267
|264
|Соотношение сторон:
|3:2
|3:2
|4:3
|Динамики:
|Четыре динамика
|Два динамика
|Четыре динамика
|Толщина:
|9,2 мм
|13 мм
|6,9 мм
|Процессор:
|4-ядерыный Intel Apollo Lake
|2-ядерный Intel Core i5/i7
|4-ядерный Apple A9X
|Пассивная система охлаждения:
|Да
|Нет
|Да
|Полностью металлический корпус:
|Да
|Нет
|Да
|Разъем Type-C:
|Один USB Type-C
|Нет
|Нет
|Порт HDMI:
|Один Micro HDMI
|Нет
|Нет
|Стилус:
|HiPen H3
|Surface Pen
|Apple Pencil
|Клавиатура:
|Отсоединяющаяся клавитура
|Отсоединяющаяся клавитура
|Обложка с клавиатурой