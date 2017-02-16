Chuwi анонсировала флагманский планшет 2-в-1 Hi13 за $369

3 ноября 2016 года мы рассказали о работе над планшетом 2-в-1 с процессором Intel Apollo Lake и дисплеем с разрешением 3000х2000 точек.

Далее, 6 января 2017 года, мы опубликовали больше информации об этом новом флагманском планшете. Он получил название Hi13 и был показан на выставке CES 2017 в Лас Вегасе.

И вот, Hi13 наконец-то будет доступен для покупки. Официальный его релиз намечен на 20 февраля, а его цена составит $369. Покупатели смогут предзаказать Hi13 уже с 20 февраля.

Вот детальные характеристики Hi13:

13,5-дюймовым дисплей с разрешением 3000×2000 точек и соотношением сторон 3:2; Процессор Intel Apollo LakeCeleron N3450 и графика Graphics HD 500; Операционная система Windows 10 Home (есть поддержка ОС Ubuntu); 4 ГБ оперативной памяти DDR3L + 64 ГБ встроенной eMMC + поддержка карт памяти TF до 128 ГБ; Поддержка подсоединяемой металлической док-станции с клавиатурой (с двумя портами USB-A); Поддержка нового стилуса ChuwiHiPen H3 (скоро в продаже) и HiPen H1; 2,4 ГГц/5 ГГц двух диапазонный Wi-Fi +порт USB-C (с поддержкой передачи аудио и видео); Быстрая зарядка на 24 Вт +встроенный аккумулятор на 10000 мАч; Фронтальная 2-мегапиксельная + основная 5-мегапиксельная камера; Четыре внешних динамика, таким образом каждый угол корпуса содержит высококачественный динамик; Цельнометаллический корпус с точной ЧПУ обработкой.

Hi13 против Surface Book проти iPad Pro 12,9: