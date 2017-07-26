Chuwi SurBook — доступная альтернатива Microsoft Surface Pro?

«Мощный, но доступный» — это лозунг, который прекрасно описывает Chuwi SurBook. В недавнем тесте AnTuTu резульатат Chuwi SurBook превысил 112 000 баллов, что является заслугой процессора Apollo Lake N3450. Кроме этого, Chuwi SurBook вошел в рейтинг «Лучших на данный момент планшетов 2-в-1 с Windows 10», согласно сайту SlashGear. Так в чем же преимушество Chuwi SurBook и является ли он доступной альтернативой Surface Pro?

Оба SurBook и Surface Pro имеют 12,3-дюймовый дисплей Samsung IGZO с разрешением 2736х1824 точек (267 ppi), а также соотношение сторон 3:2, которое позволяет удобно просматривать веб-страницы и работать с документами.

Кроме этого, оба они оснащаются регулируемой подставкой и съемной клавиатурой с подсветкой. Следовательно, устройства легко превращаются из планшета в ноутбук.

С точки зрения доступной встроенной памяти, базовая конфигурация Surface Pro стартует с 128 ГБ, а Chuwi SurBook предлагает как версию на 128 ГБ, так и более доступную модификацию с 64 ГБ памяти. Обе модели при этом позволяют расширить встроенную память за счет карт microSD. Однако когда дело доходит до ОЗУ, SurBook в базовой версии предлагает 6 ГБ оперативной памяти, против 4 ГБ в Surface Pro.

В плане возможностей подключения Chuwi SurBook предлагает два порта USB 3.0 и один USB Type-C. В Surface Pro доступен только один порт USB 3.0.

Емкость встроенного аккумулятора Chuwi SurBook достигает 10000 мАч, при этом устройство поддерживает быструю зарядку через стандарт Power Delivery 2.0.

Как видно, у Chuwi SurBook много общего с Surface Pro, но они сильно отличаются по цене. В отличие от планшета Microsoft, стоимость которого в США без клавиатуры стартует с $799, Chuwi SurBook в наборе с клавиатурой и пером обойдется в $429.

Чтобы выпустить SurBook, Chuwi провела кампанию на Indiegogo, собрав $816 918 или 2667% от изначально запрашиваемой суммы. Дополнительную информацию о Chuwi SurBook вы можете найти на официальной странице производителя en.chuwi.com.