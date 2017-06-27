До 40 евро в подарок за игровую плату нового поколения от GIGABYTE!

При покупке материнской платы нового поколения GIGABYTE AORUS получи код кошелька Steam по цене до 40 евро в подарок!

Каждый, кто приобретет одну из акционных материнских плат GIGABYTE AORUS с 1 июня по 31 августа 2017 г., получит БЕСПЛАТНЫЙ ваучер на сумму до € 40. Промо-ваучер номиналом 40 евро — при покупке материнской платы Z270X—GAMING 9 или Z270X—GAMING 8, и ваучер номиналом 20 евро – при покупке материнской платы Z270X—GAMING 7, Z270X—GAMING 5 или Z270X—GAMING K5.

Условия получения просты:

— купи материнскую плату (список магазинов-участников доступен на сайте http://gaming.gigabyte.eu/Intelmotherboard/Q2-Intel—steam—wtb—ua.html)

— пройди регистрацию с GIGABYTE.

На протяжении нескольких лет игроки были сфокусированы на идее индивидуальной настройки собственных ПК. Материнские платы AORUS для игровых ПК позволяют воплотить эту идею в жизнь. Премиальный для рынка игровой индустрии бренд AORUS объединяет продукты, ориентированные на пользователей, для которых приоритетными являются персонализация и индивидуальность их системы. Однако, самый важный вывод, к которому прийдут энтузиасты компьютерных игр, опытные пользователи и просто новички, предпочитающие путешествовать в Интернете, материнская плата AORUS — идеальный продукт для решения их задач.

Хочется также отметить, что плата GIGABYTE AORUS Z270X—Gaming 9 удостоена наивысшей награды Computex 2017 Best Choice Gold Award. AORUS Z270X-Gaming 9 — образец симбиоза функциональности и инноваций.