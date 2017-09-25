Дом будущего: технологии, которые помогают сохранить здоровье

Автоматизированное жилье – это не только датчики, которые включают или выключают свет и кондиционер. Это, в первую очередь, забота о людях и их самочувствии – и вот какие уже сегодня есть устройства для того, чтобы чувствовать себя превосходно.

Сейчас, в конце второго десятилетия 21 века, очень модно стало говорить про умные дома. Технологии рядом с нами практически в любой отрасли нашей жизни, и они действительно помогают в быту. Но немногие задумываются о том, что дом – это, в первую очередь, атмосфера. То, чем мы дышим в квартире, может отличаться от воздуха на улице – и не в лучшую сторону. Если на улице вас могут подстерегать опасности в виде городского смога, дыма и гари от горящих лесов или тлеющих торфяников вокруг мегаполисов, то воздух в доме, по данным экологов, может быть в 5 раз грязнее!

Есть пять главных факторов воздуха внутри дома, которые могут существенно повлиять на здоровье человека. Это наличие ультрамелких частиц (пыль, взвесь воздуха с улицы, сажа продуктов горения), наличие аллергенов (пыльца, пылевые клещи, шерсть и перхоть животных, плесень), бактерии и вирусы с вредными газами (респираторные заболевания дыхательных путей, грипп; формальдегиды, радон, другие летучие соединения), а также уровень влажности или сухости.

Кроме всего этого, воздух загрязняется, когда вы готовите еду, играете с животными, собираете или разбираете постель, зажигаете свечи, и даже убираете. В целом же, за год в среднестатистическом доме накапливается 18 кг только одной пыли!

Выход вполне вписывается в систему дома будущего, оснащенного различными устройствами для облегчения жизни человека. Улучшить здоровье и самочувствие домашних помогают очистители и увлажнители воздуха от Philips, инновационные приборы, изготовленные по европейским стандартам качества.

К примеру, очиститель воздуха Philips ac2887 может успешно справляться с даже самыми маленькими (до 20 наномикронов) вредными частицами, в том числе пыльцой и мелкой пылью. Это сильные аллергены, которые могут вызвать длительные заболевания органов дыхания. У людей, которые используют этот очиститель воздуха, было значительно меньше симптомов аллергии: чихания, слезоточивости, покраснения глаз и насморка. Прибор тестирован и сертифицирован двумя ведущими организациями по исследованию аллергий – Ecarf (ЕС) и Airmid (США).

Ещё один прибор, который может существенно улучшить атмосферу дома – мойка воздуха Philips hu5930 с системой холодного испарения. Она очищает и увлажняет воздух, задерживая крупные загрязнения, пыль и шерсть животных и насыщая его молекулами воды с помощью технологии NanoCloud, которая равномерно распределяет нужное количество воды в проходящем сквозь систему увлажнения воздухе. При этом водяной пар, мокрые пятна и налёт на мебели совсем не образуются, а при оптимальном уровне влажности воздух становится более свежим, снижается риск возникновения заболеваний.

С приборами можно добиться существенно другой атмосферы у себя дома – с чистым и свежим воздухом, который помогает сохранить здоровье. Дом будущего – уже реальность, которая работает на вас и качество вашей жизни!