Двенадцатая открытая международная студенческая олимпиада по программированию имени С. А. Лебедева и В. М. Глушкова KPI-OPEN 2017 – 12 лет вместе!

С 3-го по 8-е июля 2017 года Национальный технический университет «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» и Vanopl Development Group, при поддержке Министерства образования и науки Украины, а также Кибернетического центра Национальной академии наук Украины, проведут Двенадцатую открытую международную студенческую олимпиаду по программированию имени С. А. Лебедева и В. М. Глушкова KPI-OPEN 2017.

Олимпиада KPI-OPEN — одно из крупнейших очных соревнований по программированию в мире и самое крупное в Украине. Впервые она была проведена ещё в 2006 году, и сразу же стала важным событием для программистов из Украины, стран СНГ и всей Восточной Европы. Олимпиада проводится по оригинальным правилам, приведённым в соответствие с международными. Отсутствие организационного взноса делает KPI-OPEN идеальной площадкой для встречи молодых программистов из Украины и других стран.

Главная цель Олимпиады — привлечение внимания общества к интеллектуальным студенческим соревнованиям и повышение профессионального уровня молодых специалистов. А ещё KPI-OPEN обеспечивает налаживание личных контактов между студентами разных городов и стран, развитие межвузовских связей, популяризирует интеллектуальное развитие и работу в команде. Интересно мероприятие и для IT-компаний, которые получают отличный шанс найти новых сотрудников среди лучших из лучших. Также закрепилась практика проведения в рамках олимпиады презентаций, семинаров и лекций, на которых специалисты компаний делятся своим практическим опытом и знаниями, а также знакомят молодых программистов с актуальными задачами, которые стоят перед индустрией на данном этапе. С первых дней своего существования, олимпиада KPI-OPEN привлекает к себе пристальное внимание со стороны общественности. Постоянно увеличивается число участников, расширяется география турнира, растёт информационная поддержка.

По состоянию на 29.06.2017 зарегистрировано 108 команд из 10-и стран: Украины, России, Эстонии, Литвы, Польши, Словакии, Венгрии, Латвии, Румынии и Китая.

За 11 лет существования, в Олимпиаде приняли участие 851 команда, 3235 студента из 14 стран, 69 городов и 162 высших учебных заведения.

Призовой фонд :

победителей ждут планшеты Tab 3 8″ Plus, игровые мышки серии Y Gaming Mouse, игровые наушники Lenovo серии Y Stereo Headset-ROW от призового спонсора Lenovo; сертификаты на получение услуг профессионального хостинга от Официального партнера и Призового спонсора SIM-Networks; подарочные сертификаты на видео курсы от компании ITVDN, и, конечно же, традиционный хрустальный приз KPI-OPEN. Все участники получат сертификаты на получение облачного хостинга от Призового спонсора VPS.ua.

Официальный сайт KPI-OPEN: http://kpi-open.org

Финальный видео ролик KPI-OPEN 2016: https://youtu.be/h1ADJzdtCtY

Подробное расписание Олимпиады доступно по адресу: http://kpi-open.org/schedule

Сроки проведения: с 03 по 08 июля 2017 года

Место проведения: Украина, г. Киев, КПИ им. Игоря Сикорского