Экологическому транспорту в Украине — быть!

7 – 9 апреля 2017 года в выставочном центре «КиевЭкспоПлаза» по адресу: ул. Салютная, 2-Б, ст. м. «Нивки», состоится вторая международная выставка электротранспорта и гибридов Plug-In Ukraine.

PLUG-IN UKRAINE — полномасштабная специализированная выставка электротранспорта, которая представляет электробусы, электромобили, гибриды, электромотоциклы, мопеды, скутеры, электровелосипеды, зарядные станции различной мощности, аккумуляторы, двигатели, а также программы кредитования и лизинга.

Экспозиция Plug-In Ukraine этого года выросла практически вдвое — на площадке площадью 3000 кв. м 40 компаний представят около 60-ти брендов.

Выставка перешла на новый уровень:

официальная поддержка Министерства инфраструктуры Украины и Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

представлены официальные импортеры по продаже электромобилей и гибридов, среди которых — «АВТ Бавария», «Рено Украина», «Тойота Украина», «Фалькон-Авто», «Хюндай Мотор Украина».

среди моделей — Tesla Model S, Tesla Model X, Nissan Leaf, BMW i3, BMW i8, Detroit Electric, Hyundai IONIQ Electric, Hyundai IONIQ Hybrid, Kia Niro, Kia Soul EV, LEXUS RX, RENAULT Twizy, RENAULT Zoe, TOYOTA RAV4h и другие.

Во все дни работы выставки — тест-драйвы на автомобилях Nissan Leaf, BMW i3, KiaSoul EV, Kia Niro, Renault Zoe, Renault Twizy, Hyundai Hybrid, а также на двухколесном транспорте.

7 апреля старт выставки ознаменует Автопробег электротранспорта по улицам Киева с участием 25 единиц автотехники.

Работа выставки: 7 — 8 апреля с 10.00 до 18.00, 9 апреля — с 10.00 до 17.00.

Сайт мероприятия: www.pluginua.org