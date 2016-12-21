«Фалькон-Авто» открывает предзаказ на Kia Niro, самый доступный гибридный кроссовер в Украине

Начиная с 19 декабря, поклонники высокотехнологичных автомобилей могут стать одними из первых украинских владельцев инновационного и чрезвычайно экономического кроссовера Kia Niro, оснащенного гибридной силовой установкой. Цены на долгожданную новинку начинаются с отметки 642 000 грн.

Кросоверы Kia Niro с первой поставки появятся в салонах официальных дилеров в начале 2017 года, но самый надежный способ гарантированно стать одним из первых владельцев — сделать предварительную оплату, поскольку количество автомобилей лимитировано.

Niro, который относится к категории компактных кроссоверов, спроектирован на основе совершенно новой платформы корпорации Kia Motors, созданной специально для «зеленых автомобилей».

Кроссовер получил привлекательную «внешность» с неизменным фирменным «Носом тигра», при этом дизайнеры не шли на компромиссы, создав одновременно стремительный, практичный и аэродинамически совершенный автомобиль с коэффициентом фронтального сопротивления, равный всего 0,29.

Но главные секреты Niro скрыты в середине, ведь автомобиль имеет два сердца — бензиновый двигатель с рабочим объемом 1,6 литра (105 к.с.) и электромотор, который выдает 32 кВт. Суммарная мощность силовой установки составляет 141 к.с., обеспечивая автомобилю не только отличную динамику разгона, но и необычайно высокую экономичность. Расход топлива в смешанном цикле составляет 3,8 л/100км**. Стартует кроссовер, используя только электрический мотор. Во время разгона оба двигателя работают одновременно, а в процессе торможения энергия возвращается в батарею, благодаря системе рекуперации. Крутящий момент передается на передние колеса через 6-ступенчатую роботизированную КПП DCT (Ди-Си-Ти) с двойным сцеплением.

В Украине Kia Niro является едва ли не самым доступным гибридным кроссовером, ведь стартовая версия 1,6 DCT Comfort (Ди-Си-Ти Комфорт) предлагается за 642 000 грн. За эту сумму владелец получает автомобиль, оснащенный комплексом систем безопасности, который включает 7 подушек безопасности, дисковые тормоза всех колес, электронную систему стабилизации, антиблокировочную систему тормозов, системы помощи при движении с горы/в гору и наблюдения за движением в полосе.

Комфорт обеспечивают стеклоподъемники всех дверей, подогрев передних сидений, руля и боковых зеркал, двухзонный климат-контроль с функцией автоматической борьбы с запотеванием лобового стекла, круиз-контроль, система выбора режимов работы двигателя и трансмиссии, контроль давления в шинах. За развлечения отвечает аудио система с 5-дюймовым цветным дисплеем, Bluetooth, проигрывателем компакт-дисков с поддержкой MP3 и разъемами для подключения портативных устройств.

На ступень выше стоит версия Business (Бизнес), на которую установлена цена 711 760 грн. Покупатели Niro в этом исполнении в дополнение к оборудованию, которое предлагается в стартовой комплектации получат датчик дождя, подогрев задних сидений, электрорегулировка водительского сидения, розетка для задних пассажиров с преобразователем напряжения на 220В, панель приборов Supervision (Супервижн), комбинированный салон, выполненный из кожи и ткани, ксеноновые фары головного света, заводская тонировка окон, навигационную мультимедийную систему с 7-дюймовым дисплеем на центральной консоли, камеру заднего обзора с функцией подсказок. Всегда оставаться на связи позволит беспроводное зарядное устройство для смартфонов.

Наиболее насыщенным оснащением может похвастаться Kia Niro в комплектации Prestige (Престиж) за 793 600 грн. Ее отличает наличие системы автоматического экстренного торможения AEB (Эй-И-Би), способной распознавать не только автомобили, но и пешеходов, системы мониторинга слепых зон, электрорегулировка водительского сиденья с памятью, адаптивного круиз-контроля. Салон Niro в исполнении Prestige (Престиж) отделан кожей, передние сиденья, в придачу к подогреву, имеют еще и вентиляцию. Мультимедийная навигационная система имеет 8-дюймовый цветной дисплей и может синхронизироваться со смартфонами благодаря Apple Car Play (Эпл Кар Плей) и Android Auto (Андроид Авто), а за воспроизведение музыки отвечает премиальная аудиосистема JBL (Джей-Би-Эль).

Узнайте больше о новом кроссовере-гибриде Kia Niro на странице www.kia.ua/niro и обращайтесь к ближайшему официальному дилеру Kia по оформлению предварительного заказа.

Цены указаны с НДС по состоянию на 19.12.2016 г. Продавец оставляет за собой право изменять цены на автомобили без предварительного уведомления.

Данные по расходу топлива предоставлены производителем Kia Motors Corporation.