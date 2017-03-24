Geotel выпустил свой первый не защищенный смартфон Geotel Note

Компания Geotel, производитель защищенных смартфонов, представил свою первую модель в стандартном корпусе — Geotel Note. На первый взгляд вы не сможете сказать, что это бюджетное устройство. Вас легко может очаровать сверкающий корпус с покрытием MetalPrint, будь он голубого или золотого цвета.

Другие характеристики модели включают 5,5-дюймовый дисплей с HD разрешением, чип MT6737 с 3 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, основная 8-мегапиксельная и фронтальная 5-мегапиксельная камеры, аккумулятор на 3200 мАч, поддержка двух SIM-карт, а также Android 6.0. Смартфон поддерживает работу в беспроводных Wi-Fi сетях 2,4 ГГц и 5 ГГц.

В качестве бюджетного смартфона по цене $89,99, Geotel Note действительно отличный выбор в качестве вашего следующего телефона. Ведь очень тяжело отказаться от красивых вещей.

В честь фестиваля годовщины Aliexpress, который пройдёт 28 марта, некоторые магазины Aliexpress будут делать большую распродажу со скидками до 10%. Это лучшая цена, которую вы скожете получить за целый год. Не пропустите эту возможность, если вы рассматриваете покупку Geotel Note. С другой стороны, если больше волнуетесь по поводу сервиса, то некоторые магазины на GearBest уже успели начать продажи Geotel Note.

Список всех магазинов можно найти на нашем сайте www.geotel.cc, где также можно найти изображения и видео Geotel Note, чтобы вы могли оценить как выглядит смартфон.