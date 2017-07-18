HyperX организовал матч по FIFA17 между киберспортсменами и игроками киевского «Динамо»

12 июля на стадионе «Динамо» им. В. В. Лобановского состоялось уникальное в своем роде событие – матч по футбольному симулятору FIFA 17, в котором футболисты киевского «Динамо» Максим Коваль и Никита Корзун противостояли профессиональным киберспортсменам Руслану «Ruha» Сороке и Виталию «labotryas» Мухе.

Организатором поединка выступил один из ведущих киберспортивных брендов мира – HyperX, который столь интересным образом привлек внимание к своей очередной новинке – геймерской гарнитуре Cloud Silver, демонстрация которой прошла в рамках шоу-матча. Призванная заменить в линейке гарнитур HyperX для ПК и консолей модели Cloud I и Cloud Core. Обзор гарнитуры HyperX Cloud Silver.

А также, впервые на стенде HyperX была показана новая игровая клавиатура Alloy Elite, продажи которой начнутся уже в ближайшее время.

Протестировать новинку смогли не только звездные участники баттла, но и фанаты «Динамо», воспользовавшиеся поводом, чтобы неформально пообщаться с игроками.

К слову, соперники Коваля и Корзуна также являются их клубными партнерами. Именно Руслан Сорока и чемпион Украины Виталий Муха с недавних пор защищают цвета киберпортивного направления в структуре киевского клуба.

Не удивительно, что в первом матче Коваль и Корзун, игравшие за мюнхенскую «Баварию» потерпели сокрушительное поражение от ведомого «Рухой» и «Лоботрясом» «Манчестер Юнайтед» — 1:4. Даже при том, что Максим и Никита считаются лучшими в команде игроками в FIFA17, тягаться на равных с профи-геймерами им оказалось не под силу.

Вторая игра вечера прошла более ровно. Получившие возможность выбрать виртуальные команды для соперников, зрители предложили Руслану и Виталию сыграть одной из слабейших команд – сборной Индии, которой выпало противостоять классической Сборной мира. Столь внушительный гандикап в значительной мере уравнял шансы соперников. В итоге — сенсационная победа футболистов 1:0.

Третью игру Максим Коваль и Никита Корзун провели со зрителями. 3:2 в пользу болельщиков, которые в драматичном матче дожали своим «Ювентусом» динамовский «Атлетико Мадрид».

Вечер завершился автограф-сессиями, совместными фото, мини-интервью и тестированием киберспортивных новинок HyperX.