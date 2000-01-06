Impression Electronics представил уникальные ПК на основе Intel Kaby Lake



5 января 2017 года состоялась официальная презентация Intel процессоров Core™ 7-го поколения на архитектуре Kaby Lake. Вслед за ней, бренд Impression Electronics огласил о выходе линейки производительных ПК на базе данных процессоров – Intel® Core™ 7-го поколения. Impression Electronics – лидер компьютерного рынка Украины, одним из первых обновил свой «железный парк» на базе новинок и предложил целых пять свежих решений.

Более 20 лет под ТМ Impression Electronics компания «Навигатор Корпорейшн» производит и продает ПК, обеспечивая покупателей производительными решениями для работы, отдыха и развлечений. Обычно, с выходом «свежего» поколения девайсов мировыми производителями, бренд Impression Electronics обновляет конфигурации персональных компьютеров. Спустя несколько часов после официальной мировой презентации нового поколения процессоров Intel, украинские юзеры смогут оценить их преимущества в обновленной линейке ультрасовременных ПК Impression Electronics.

Основная масса обновлений ПК Impression на основе процессоров Интел Каби Лейк касаются энергоэффективности. Эти модели более выносливы, нежели процессоры прошлых поколений. Особого внимания заслуживают обновления в производительности таких задач как веб-серфинг, где нагрузка на CPU имеет кратковременный характер.

Огромную заинтересованность Intel проявил к возможностям процессоров 7-го поколения, которые они создают, а не к сухим техническим чертам. В следствии этого, первыми в перечне – способности обрабатывания видеопотока. Оглашена поддержка кодирования/декодирования форматов HEVC и VP9 с разрешением вплоть до 4К. Уникальные процессоры Intel® Core™ 7-го поколения на архитектуре Kaby Lake могут одновременно обрабатывать несколько потоков видео расширением 4К, поддерживая видео с углом обзора 360 градусов.

Модели Impression Ultimate на базе Intel Core i5-7400 выделяются сниженным потреблением энергии и работают на частоте до 3,5 ГГц. Чип процессора имеет 4 ядра и 6 Мб кэша. Объем доступной оперативной памяти взрос до 16 ГБ. Эти модели разработаны для игроков, которым важна предельная производительность и энергоэффективность.

Ультрасовременные ПК «железного парка» Impression на базе процессоров Intel® Core™ 7-го поколения обеспечивают превосходные способности для творчества, высшую производительность и безупречное качество изображения. Уникальные ПК Impression – это компьтеры, которые подарят юзерам абсолютно новые впечатления от игр, работы и отдыха.

Ознакомиться с полной конфигурацией, внешним видом и ценой обновленного «железного парка» Impression Electronics возможно на официальном сайте бренда: http://impression.ua/