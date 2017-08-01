Каким деталям UMIDIGI уделяет внимание в «безрамочном смартфоне для всех» UMIDIGI Crystal

Разработка смартфона с тонкими рамками вокруг дисплея UMIDIGI Crystal завершилась довольно давно. Но, к сожалению, мы столкнулись с трудностями проектирования, поэтому нам пришлось отложить релиз. Ведь безрамочный дизайн может иметь некоторые изъяны, например слабый разговорный динамик или плохой уровень сигнала, и все это из-за того, что в тонких рамках не получилось вместить все необходимые компоненты. И здесь нужно выбирать между стремлением быстрее вывести концептуальный смартфон на рынок, чтобы получить большую долю, и доработкой всех нюансов, чтобы выпустить действительно качественный продукт. Для нас важнее именно совершенствование деталей для реализации настоящего высокотехнологичного безрамочного смартфона, быстрого и надежного в использовании. Поэтому мы в UMIDIGI пожертвовали двумя месяцами, которые могли потратить на рекламу и продвижение, чтобы совершить прорыв.

Например, с технологией звуковой камеры BOX нам удалось улучшить звучание разговорного динамика и при этом он находится в верхней части лицевой панели и спрятан под стекло вместе с фронтальной камерой и датчиком освещенности. Основные камеры, сканер отпечатков пальцев и светодиодная вспышка находятся в одной линии на тыльной панели, для симметричного дизайна. Все это спрятано в цельном корпусе из 2.5D стекла, что также позволило увеличить проходимость сигнала.

Под дисплеем мы добавили световой индикатор, который мерцает в такт вашего дыхания. Кроме этого, крупный дисплей с разрешением Full HD обеспечивает четкое и красочное изображение. Плюс разъем USB Type-C в смартфоне поддерживает быструю зарядку. Стоимость UMIDIGI Crystal будет стартовать $99.

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