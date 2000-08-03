Компания DJI открывает первый в Украине фирменный магазин

Компания DJI, лидер на рынке гражданских дронов и видеосъемки, официально открывает свой первый розничный магазин в Украине 8 Августа 2017 года. Это первый магазин подобного формата в Украине!

Магазин DJI возле Гулливера станет одним из самых больших в мире и самым большим в Европе – его площадь составит 196 квадратных метров. Магазин расположится на ул. Бассейной 12 на первом этаже.

Магазин выполнен в фирменном стиле DJI и повторяет дизайн других магазинов DJI. При входе будет расположена 6-метровая зона для тестовых полетов, где покупатели смогут узнать базовые навыки управления, проконсультироваться со специалистами и увидеть дроны в действии. На втором этаже будет расположен лаунж для клиентов где они смогут выпить кофе в то время пока специалисты DJI настроят их дрон.

Данное место будет интересным для гиков, любителей активного образа жизни; всех тех, кто любит летать и снимать! В ассортименте представлены все продукты компании DJI: от квадрокоптеров любительского уровня, таких как DJI Spark, и DJI Mavic, до профессиональных аппаратов для аэросъемки — DJI Phantom 4 Pro/Adv, DJI Inspire 2, дополнительное оборудование и аксессуары. Весь ассортимент техники DJI можно будет подержать в руках, протестировать в небе!

Также здесь можно будет приобрести все для фото и видеосъемки: камеры Zenmuse, подвесы для коптеров, ручные стабилизаторы Osmo, стабилизаторы для кинопроизводства Ronin, лучший шлем виртуальной реальности в мире — DJI Goggles.

Для промышленного применения и сельского хозяйства представлена линейка мультироторных дронов DJI Matrice (киносъемка, геодезия и топография) и DJI Agras (сельское хозяйство).

DJI стремится быть самой инновационной, и в то же время близкой потребителю компанией, учитывая все потребности клиента, обеспечивая лучший сервис, условия для покупки, гарантийную политику, сервисное обслуживание и ремонт. А удобное размещение фирменного магазина DJI в сердце украинской столицы, подчеркивает ценность каждого покупателя и серьезные планы бренда на украинский рынок.

Для всех посетителей подготовлена #DJI-акция в честь открытия:

Первые 100 посетителей гарантированно получат фирменные сувениры и скидки, а также примут участие в розыгрыше нового компактного дрона DJI Spark!

Первые 30 покупателей DJI Mavic Pro или DJI Phantom 4 Pro / Pro + получат дополнительный аккумулятор в подарок!

Для представителей СМИ: пресс-конференция, запись на тест-драйвы и другие бонусы. Демонстрация продуктов будет длиться весь день 8 августа, с 10 до 22 часов.

URL:

Ссылка на событие в Facebook: https://www.facebook.com/events/893485210798734/?

Сайт производителя: http://dji.com/

Сайт DJI ARS Kyiv: http://dji-kyiv.com/

Информация о компании:

DJI — мировой флагман, разработчик и производитель беспилотных мультироторных летательных аппаратов («летающих камер»), микроконтроллеров, видеооборудования. За 11 лет компания DJI прошла путь от пионера по созданию БПЛА до глобального лидера рынка, предлагая покупателям со всего мира продукцию для любительского и профессионального использования в таких областях как аэросъемка, кинопроизводство, журналистика, строительство, картография, сельское хозяйство. В 2014 году продукция компании вошла в список «10 самых высокотехнологичных продуктов 2014» журнала Times, а изданием The New York Times была внесена в список «Выдающиеся высокотехнологичные продукты и технологии — 2014». Идеология компании «летать может каждый», определила простоту использования и управления дронами, сделав продукцию компанию популярной во всем мире.

Оборот компании: более $1,5 млрд, капитализация — $10 млрд, число сотрудников 6000. Основные рынки сбыта — США (30%), Европа (30%) и Азия (30%).

Официальный сайт dji.com.

За дополнительной информацией и аккредитацией обращайтесь на: pr@dji-kyiv.com.

Тел. +380995596836, Илья Павленко

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