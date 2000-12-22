Компания Western Digital представила сверхъемкие винчестеры объемом 12 и 14 ТБ

В 2017 году будут выпущены винчестеры с рекордным объемом – 12 и 14 терабайт. Производством сверхъемких жестких дисков с форм-фактором 3,5 дюйма займется компания HGST – дочернее подразделение корпорации Western Digital. Накопители Ultrastar четвертого поколения оснащены 8 пластинами, а их гермозоны заполнены гелием по технологии HelioSeal.

Винчестеры под маркой Ultrastar He12 и Ultrastar He14 не подойдут для ноутбука или домашнего компьютера. Это жесткие диски корпоративного класса, предназначенные для оснащения дата-центров. Винчестер с объемом 14 ТБ требует использования специальных программ по управлению размещением данных, которые позволят подстроить работу HDD под нужды клиента.

Увеличение емкости HDD без ущерба для надежности

Благодаря применению гелия производителю удалось увеличить количество пластин, незначительно повысив энергопотребление HDD. Так, жесткий диск предыдущего поколения Ultrastar He10 (с семью пластинами) потребляет 5 Вт, а модели Ultrastar He12 и Ultrastar He14 – 7 Вт и 9,8 Вт соответственно. Гелий обеспечивает экономный расход энергии за счет снижения турбулентности при вращении пластин. Технология HelioSeal позволяет использовать более тонкие и легкие пластины без ущерба для надежности и производительности жесткого диска.

Емкость винчестеров для корпоративной компьютерной техники возросла не только за счет добавления восьмой пластины, но и благодаря увеличению плотности записи. Жесткий диск на 12 ТБ получил пластины PMR (перпендикулярная магнитная запись), способные вмещать на одном квадратном дюйме 864 Гбит информации. Плотность записи HDD с объемом 14 ТБ увеличена до 1000 Гбит данных на квадратный дюйм благодаря использованию SMR-пластин (черепичная магнитная запись).

Надежные и производительные винчестеры корпоративного класса

Емкие винчестеры нового поколения отличаются повышенной надежностью и производительностью благодаря использованию целого ряда технологий. Улучшенный актуатор отвечает за предельно точное позиционирование головок для чтения и записи. Повышенная сохранность данных обеспечивается несколькими режимами восстановления RAID. Для быстрого шифрования и удаления данных предусмотрена технология Self-Encrypting Drive с функцией Instant Secure Erase.

Новые HDD производительнее предыдущей модели с объемом 10 ТБ. Так, скорость чтения увеличилась с 249 до 255 Мб/с, а время поиска сократилось с 8,0 до 4,16 мс. При этом шпиндели устройств вращаются с прежней скоростью – 7200 об/мин. Винчестеры будут оснащаться разъемом Serial ATA 6 Гбит/с или SAS 12 Гбит/с. Фиксированная продолжительность безотказной работы винчестеров Ultrastar составляет 2,5 миллиона часов, что подтверждается 5-летней гарантией производителя. Жесткие диски поступят в продажу в начале (12 ТБ) и середине (14 ТБ) 2017 года.