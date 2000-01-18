Мега-хостинг от FREEhost.UA: для тех кто не хочет возиться с администрированием виртуальных серверов

Для компаний, имеющих сайты с достаточно большой посещаемостьюи не желающих возиться с администрированием серверов, хостинг-провайдер FREEhost.UA представил новую линейку тарифных планов виртуального хостинга — «Мега-хостинг».

Когда сайт «вырастает» из виртуального хостинга возникает вопрос, что делать. Как правило сайт переезжает на VPS или на выделенный сервер. Для компаний, имеющих штатного администратора это самое разумное решение. Но что делать, если администратора нет?

Для таких сайтов FREEhost.UA разработал два новых тарифных плана. «Мега-хостинг» совмещает простоту виртуального хостинга и высокую производительность, гарантированные ресурсы VPS-хостинга.

«Мега-хостинг» обеспечивает сайтам максимальную скорость работы. Как и на нашем виртуальном хостинге, используется связка из двух физических серверов, соединенных между собой по 10 Gbit. Один сервер выступает в роли HTTP-сервера, а второй в роли сервера баз данных. Каждый сервер сконфигурирован максимально эффективно для выполнения своих задач.

Максимальную производительность файловой системы обеспечивают SSD корпоративного класса. Благодаря этому скорость загрузки сайта не превышает 0,7 секунды.

Для тех, кто хочет еще больше ускорить работу своих сайтов, предоставляются дополнительные инструменты: модуль Memcache и сервер статического контента, работающий по принципу CDN.

Обе технологии отлично поддерживаются популярными CMS, поэтому их без особого труда можно подключить на сайт.

Все тарифные планы «Мега-хостинга» включают:

неограниченное количество почтовых ящиков с возможностью фильтрации почты от спама и вирусов при помощи программного комплекса DrWeb, поддержку IMAP, удобный web-интерфейс работы с почтой;

поддержку различных версий PHP от 5.3 до 7.1;

систему автоматической установки и обновления популярных CMS;

ежедневное создание резервных копий всей информации хостинг-аккаунта;

на протяжении двух недель в панель управления будет добавлена возможность настройки бесплатных SSL-сертификатов let’s encrypt;

и множество других инструментов, делающих управление сайтами простым и удобным.

На сервере «Мега-хостинга» размещается не более 20 клиентов. Управление осуществляется при помощи нашей стандартной панели управления виртуальным хостингом.

Все очень просто и при этом каждый пользователь получает ресурсов даже больше, чем на VPS-хостинге.

Занимайтесь развитием сайта и не тратьте время на управление сервером. Наши технологии гибкого виртуального хостинга будут делать это за вас!

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