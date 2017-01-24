Ноутбук Chuwi Lapbook 14.1 и планшет 2-в-1 Chuwi Hi10 Plus со скидкой в честь Китайского Нового года

Приближается Китайский Новый год (Весенний фестиваль). Чтобы поблагодарить вас за поддержку, Chuwi и Aliexpress запустили сегодня распродажу, которая продлится только один день — 24 января 2017 года. Только 500 14,1-дюймовых ноутбуков Chuwi Lapbook 14.1 и 500 планшетов 2-в-1 Chuwi Hi10 Plus будут в продаже.

Вот детальная информация:

Chuwi Lapbook 14.1:

Процессор Intel Apollo Lake N3450; 14,1-дюймовый 1920х1080 точек IPS дисплей; Предустановленная Windows 10; 4 ГБ оперативной памяти + 64 ГБ встроенной; Вес: 1,49 кг; Два порта USB (USB 3.0 и USB 2.0), также один microHDMI; Аккумулятор 9000 мАч, автономность 7 часов; Стоимость: $269,99 (только 500 штук).

Планшет 2-в-1 Chuwi Hi10 Plus:

1. 10,8-дюймовый 1920х1280 точек (3:2) IPS дисплей;

2. 64-битный 4-ядерный 14 нм процессор Intel X5 Z8350;

3. Две операционные системы: Windows 10 и Android 5.1;

4. 4 ГБ оперативной памяти + 64 ГБ встроенной;

5. Поддержка стилуса Chuwi Hipen H2;

6. Стоимость: $179,44 (только 500 штук).

Кроме этого, вы можете сохранить больше денег, когда стоимость заказа Lapbook 14.1 достигнет определенной суммы:

Вы получите скидку $10, когда стоимость заказа составит $269 или больше.

Вы получите скидку $15, когда стоимость заказа составит $289 или больше.

Приобрести устройства можно по ссылке: http://sale.aliexpress.com/brands_chuwi_jan.htm