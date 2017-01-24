Ноутбук Chuwi Lapbook 14.1 и планшет 2-в-1 Chuwi Hi10 Plus со скидкой в честь Китайского Нового года
Приближается Китайский Новый год (Весенний фестиваль). Чтобы поблагодарить вас за поддержку, Chuwi и Aliexpress запустили сегодня распродажу, которая продлится только один день — 24 января 2017 года. Только 500 14,1-дюймовых ноутбуков Chuwi Lapbook 14.1 и 500 планшетов 2-в-1 Chuwi Hi10 Plus будут в продаже.
Вот детальная информация:
Chuwi Lapbook 14.1:
- Процессор Intel Apollo Lake N3450;
- 14,1-дюймовый 1920х1080 точек IPS дисплей;
- Предустановленная Windows 10;
- 4 ГБ оперативной памяти + 64 ГБ встроенной;
- Вес: 1,49 кг;
- Два порта USB (USB 3.0 и USB 2.0), также один microHDMI;
- Аккумулятор 9000 мАч, автономность 7 часов;
- Стоимость: $269,99 (только 500 штук).
Планшет 2-в-1 Chuwi Hi10 Plus:
1. 10,8-дюймовый 1920х1280 точек (3:2) IPS дисплей;
2. 64-битный 4-ядерный 14 нм процессор Intel X5 Z8350;
3. Две операционные системы: Windows 10 и Android 5.1;
4. 4 ГБ оперативной памяти + 64 ГБ встроенной;
5. Поддержка стилуса Chuwi Hipen H2;
6. Стоимость: $179,44 (только 500 штук).
Кроме этого, вы можете сохранить больше денег, когда стоимость заказа Lapbook 14.1 достигнет определенной суммы:
Вы получите скидку $10, когда стоимость заказа составит $269 или больше.
Вы получите скидку $15, когда стоимость заказа составит $289 или больше.
Приобрести устройства можно по ссылке: http://sale.aliexpress.com/brands_chuwi_jan.htm