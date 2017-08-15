OLED телевизор Philips 55POS9002 получил награду от EISA в категории «Лучшая покупка OLED TV 2017‐2018»
Амстердам, 15 августа 2017 года – модель телевизора Philips 55POS9002 получила награду от именитой EISA в категории «Лучшая покупка OLED TV 2017-2018 / Best Buy OLED TV 2017 – 2018». EISA — это Европейская ассоциация изображения и звука, которая является ведущей европейской ассоциацией в области потребительской электроники.
Телевизор Philips 55POS9002 – это сочетание превосходного качества изображения, и качества сборки Philips с лучшим европейским дизайном. EISA также отметила, что данная модель телевизора Philips предлагает самые современные технологии и высокую производительность по доступной цене, Philips 55POS9002 – это устройство, которое «выделяется на расширяющемся рынке OLED».
Следуя успеху первого OLED ТВ серии 901F, получившего высокие оценки, 55POS9002 – это второе поколение OLED телевизоров от Philips, в котором впервые применяется новый процессор обработки изображения P5 от Philips. Он обладает более высокой вычислительной мощностью, скоростью и качеством обработки по сравнению с текущей технологией Philips Perfect Pixel Ultra HD.
Подчеркивая награду, команда специалистов EISA особенно выделила «отличное качество изображения» телевизора серии 9002, подчеркивая насыщенную цветовую палитру, отличную детализацию, глубокий черный и четкость передачи движения. Также было отмечено, что каждая из этих составляющих является продуктом комбинации преимуществ технологии OLED и нового процессора обработки изображения P5 от Philips.
EISA также высоко оценила повышенное «ощущение погружения с любым источником» от уникальной технологии Ambilight от Philips.
Комментируя эту награду, управляющий директор TP Vision Костас Воузас сказал: «Мы рады, что EISA выбрала Philips 55POS9002 для этой награды, и что наши усилия предложить что-то уникальное, но доступное на рынке OLED, получили такое престижное признание».
Это признание от EISA является второй наградой, полученной Philips 55POS9002 в 2017 году, раннее данный ТВ был номинирован как выдающийся продукт в категории Consumer Electronics престижной награды Red Dot Product Awards.
Характеристики телевизора Philips 55PОS9002
|55POS9002
|Разрешение экрана:
|OLED-панель 4K Ultra HD с разрешением 3840×2160 пикселей
|Технологии изображения:
|Philips P5 Perfect Picture Engine, Picture Performance Index: 3800, Micro Dimming Premium, HDR Perfect, Ultra Resolution, Perfect Natural Motion
|Звук:
30 Вт,
DTS-HD Premium Sound
|ОС Android:
|Android 6.0 (M)
|Процессор:
|Quad Core
|Память:
|16 ГБ, с возможностью расширения до 64 ГБ
|Предустановленные приложения Google
|Google Play Movies*, Google Play Music*, Google search, Voice Search, YouTube
|Smart TV*
|Локальные онлайн-кинотеатры, новостные приложения, интерактивное телевидение.
|Смарт-взаимодействие*
|Пульт ДУ: с QWERTY-клавиатурой и микрофоном
|Фоновая подсветка Ambilight
|3-сторонняя Ambilight 3
|Подключения:
|4 HDMI (с HDCP 2.2), 2 USB,
Wi-Fi 11ac 2×2 Dual band, Ethernet LAN RJ45, CI+, EasyLink (HDMI-CEC), Digital Audio out, Audio L/R in, выход для наушников
|Цифровой тюнер
|DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2, поддержка HEVC
|Габаритные размеры (включая ножки)
|1230 мм x 768,6 мм x 227,5 мм
|Класс энергопотребления (EU)
|В