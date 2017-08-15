OLED телевизор Philips 55POS9002 получил награду от EISA в категории «Лучшая покупка OLED TV 2017‐2018»

Амстердам, 15 августа 2017 года – модель телевизора Philips 55POS9002 получила награду от именитой EISA в категории «Лучшая покупка OLED TV 2017-2018 / Best Buy OLED TV 2017 – 2018». EISA — это Европейская ассоциация изображения и звука, которая является ведущей европейской ассоциацией в области потребительской электроники.

Телевизор Philips 55POS9002 – это сочетание превосходного качества изображения, и качества сборки Philips с лучшим европейским дизайном. EISA также отметила, что данная модель телевизора Philips предлагает самые современные технологии и высокую производительность по доступной цене, Philips 55POS9002 – это устройство, которое «выделяется на расширяющемся рынке OLED».

Следуя успеху первого OLED ТВ серии 901F, получившего высокие оценки, 55POS9002 – это второе поколение OLED телевизоров от Philips, в котором впервые применяется новый процессор обработки изображения P5 от Philips. Он обладает более высокой вычислительной мощностью, скоростью и качеством обработки по сравнению с текущей технологией Philips Perfect Pixel Ultra HD.

Подчеркивая награду, команда специалистов EISA особенно выделила «отличное качество изображения» телевизора серии 9002, подчеркивая насыщенную цветовую палитру, отличную детализацию, глубокий черный и четкость передачи движения. Также было отмечено, что каждая из этих составляющих является продуктом комбинации преимуществ технологии OLED и нового процессора обработки изображения P5 от Philips.

EISA также высоко оценила повышенное «ощущение погружения с любым источником» от уникальной технологии Ambilight от Philips.

Комментируя эту награду, управляющий директор TP Vision Костас Воузас сказал: «Мы рады, что EISA выбрала Philips 55POS9002 для этой награды, и что наши усилия предложить что-то уникальное, но доступное на рынке OLED, получили такое престижное признание».

Это признание от EISA является второй наградой, полученной Philips 55POS9002 в 2017 году, раннее данный ТВ был номинирован как выдающийся продукт в категории Consumer Electronics престижной награды Red Dot Product Awards.

Характеристики телевизора Philips 55PОS9002