OLED телевизор Philips 55POS9002 получил награду от EISA в категории «Лучшая покупка OLED TV 2017‐2018»

OLED телевизор Philips 55POS9002 получил награду от EISA в категории «Лучшая покупка OLED TV 2017‐2018»

Амстердам, 15 августа 2017 года – модель телевизора Philips 55POS9002 получила награду от именитой EISA в категории «Лучшая покупка OLED TV 2017-2018 / Best Buy OLED TV 2017 – 2018». EISA — это Европейская ассоциация изображения  и звука, которая является ведущей европейской ассоциацией в области потребительской электроники.

Телевизор Philips 55POS9002 – это сочетание превосходного качества изображения, и качества сборки Philips с лучшим европейским дизайном. EISA также отметила, что данная модель телевизора Philips предлагает самые современные технологии и высокую производительность по доступной цене, Philips 55POS9002 – это устройство, которое «выделяется на расширяющемся рынке OLED».

Следуя успеху первого OLED ТВ серии 901F, получившего высокие оценки, 55POS9002 – это второе поколение OLED телевизоров от Philips, в котором впервые применяется новый процессор обработки изображения P5 от Philips. Он обладает более высокой вычислительной мощностью, скоростью и качеством обработки по сравнению с текущей технологией Philips Perfect Pixel Ultra HD.

Подчеркивая награду, команда специалистов EISA особенно выделила «отличное качество изображения» телевизора серии 9002, подчеркивая насыщенную цветовую палитру, отличную детализацию, глубокий черный и четкость передачи движения. Также было отмечено, что каждая из этих составляющих является продуктом комбинации преимуществ технологии OLED и нового процессора обработки изображения P5 от Philips.

EISA также высоко оценила повышенное «ощущение погружения с любым источником» от уникальной технологии Ambilight от Philips.

Комментируя эту награду, управляющий директор TP Vision Костас Воузас сказал: «Мы рады, что EISA выбрала  Philips 55POS9002 для этой награды, и что наши усилия предложить что-то уникальное, но доступное на рынке OLED, получили такое престижное признание».

Это признание от EISA является второй наградой, полученной Philips 55POS9002 в 2017 году, раннее  данный ТВ был номинирован как выдающийся продукт в категории Consumer Electronics престижной награды Red Dot Product Awards.

 

Характеристики телевизора Philips 55PОS9002

55POS9002
Разрешение экрана:OLED-панель 4K Ultra HD с разрешением 3840×2160 пикселей
Технологии изображения:Philips P5 Perfect Picture Engine, Picture Performance Index: 3800, Micro Dimming Premium, HDR Perfect, Ultra Resolution, Perfect Natural Motion
Звук:

30 Вт,

DTS-HD Premium Sound

ОС Android:Android 6.0 (M)
Процессор:Quad Core
Память:16 ГБ, с возможностью расширения до 64 ГБ
Предустановленные приложения GoogleGoogle Play Movies*, Google Play Music*, Google search, Voice Search, YouTube
Smart TV*Локальные онлайн-кинотеатры, новостные приложения, интерактивное телевидение.
Смарт-взаимодействие*Пульт ДУ: с QWERTY-клавиатурой и микрофоном
Фоновая подсветка Ambilight3-сторонняя Ambilight 3
Подключения:4 HDMI (с HDCP 2.2), 2 USB,
Wi-Fi 11ac 2×2 Dual band, Ethernet LAN RJ45, CI+, EasyLink (HDMI-CEC), Digital Audio out,  Audio L/R in,  выход для наушников
Цифровой тюнерDVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2, поддержка HEVC
Габаритные размеры (включая ножки)1230 мм x 768,6 мм x 227,5 мм
Класс энергопотребления  (EU)В

 

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