Онлайн-сервис заказа услуг Kabanchik.ua выпустил мобильное приложение

Украинский онлайн-сервис Kabanchik.ua выпустил мобильное приложение для быстрого поиска мастеров и заказа услуг. Сервис работает в 70 городах Украины и позволяет находить профильных мастеров прямо на ходу.



Возможности приложения

Приложение доступно для пользователей iOS и Android. Функционал направлен на удобный поиск профильных мастеров для выполнения различного направления услуг – от уборки до фриланса. Возникла необходимость быстро доставить покупку из магазина или найти мастера для ремонта ноутбука? Достаточно установить приложение на смартфон или планшет, создать задание и через пару минут мастер сам свяжется для обсуждения деталей.

Пользователи приложения могут создать задание и найти специалиста в более чем 700 категорий. Самые популярные из них:

строительно-ремонтные работы: от поклейки обоев до ремонта «под ключ»;

курьерская доставка и транспортные услуги: от доставки цветов до помощи в квартирном переезде;

клининговые услуги – от мойки окон до комплексной генеральной уборки;

домашний мастер – сантехнические, электромонтажные работы, сборка мебели и мелкие работы по дому;

ремонт техники – бытовой, компьютерной, мобильной;

услуги тренеров и репетиторов;

биржа фриланса – услуги копирайтеров, дизайнеров, разработчиков сайтов и других фрилансеров.

Добавить задание можно просто нажав на «плюсик» в нижней центральной части экрана. Чтобы вовремя реагировать на предложения мастеров и следить за статусом выполнения работы нужно войти в профиль. Для тех, кто ранее пользовался сервисом достаточно просто залогиниться (ввести пароль и email). Для входа в аккаунт можно соединить его с профилем в социальной сети или зарегистрироваться прямо в приложении. Сразу после входа доступен главный экран приложения: список задач в работе (будут отображаться после публикации), архив заданий.

Интерактивное меню и крупные кнопки позволяют создавать задания буквально на ходу. Для поиска исполнителя достаточно выбрать подходящую категорию, затем:

кратко описать работу;

указать дату и время выполнения задания;

выбрать город;

предложить стоимость;

при необходимости загрузить фото для более точного описания нужных работ;

можно приложить файл с подробным техническим заданием.

После создания заявки информация автоматически рассылается исполнителям и через несколько минут начнут появляться первые предложения. В один клик заказчик может посмотреть информацию о каждом кандидате – отзывы, оценки, портфолио, характеристики.

Заказчик в курсе каждого изменения в задании: приложение шлет уведомление о новых заявках, статусе выполнении задачи, новом отзыве от исполнителя.

Приложение для заказчиков Kabanchik.ua делает процесс поиска исполнителей еще более удобным: теперь для заказа услуг достаточно телефона. Находясь в любом, доступном для сервиса городе, каждый желающий за 5 минут сможет найти проверенных специалистов для любой услуги.