Plarium озвучує гру «Норди: Герої півночі» українською

Олександр «Фоззі» Сидоренко (гурт ТНМК) та актор Харківського театру ім. Шевченка Дмитро Петров озвучили героїв гри: барда Скальда та короля Бйорна Всемогутнього.

«Норди: Герої півночі» – MMO-стратегія у фентезійному сетингу. У ній орки, ельфи та дракони під керівництвом гравця об’єднуються заради битви зі спільним ворогом – Сніговою Королевою та її армією зомбі. Серед характерних рис гри – яскрава графіка та саундтрек від ігрового композитора Йеспера Кюда (Assassin’s Creed, Borderlands, Hitman).

Бард Скальд та король Бйорн Всемогутній супроводжують гравця з перших хвилин подорожі у світі Нордгейму. Голоси їм в англійській версії гри вже подарували актори Патрік Варбертон («Люди в чорному 2», голос Джо у «Гріфіни») та Джейсон Кеннінг (LEGO Star Wars).

В українській версії короля Бйорна озвучив актор театру Дмитро Петров, а його вірного помічника барда Скальда – учасник гурту ТНМК Олександр «Фоззі» Сидоренко. І якщо Дмитро вже брав участь в ігровому озвучуванні раніше («Правила війни», генерал Лапідус), то для Фоззі це перший подібний досвід.

«Дуже важливо знаходитися в україномовному середовищі постійно – розмовляти з людьми, грати в ігри. І ТНМК, і студія Plarium Kharkiv родом з одного міста, і тут якщо й була українська мова протягом багатьох років, то це був, скоріше, суржик. Але ми всі проходимо шлях, на якому вчимося сприймати себе як справжніх українців. Мені цей шлях подобається, сподіваюся, що вам також».

Реліз української версії гри «Норди: Герої півночі» запланований на липень 2017 року. Гра буде доступна на порталі plarium.com, а також у соціальній мережі Facebook.