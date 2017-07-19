Полные характеристики смартфона UMIDIGI S

После анонса UMIDIGI S на прошлой неделе, компания опубликовала полные спецификации смартфона. UMIDIGI S явялается первой моделью новой линейки продуктов UMIDIGI S-Class, которая сочетает в себе качество и дизайн. С точки зрения внешнего вида, UMIDIGI S продолжает принципы минимализма в дизайне для функционального использования. UMIDIGI S выглядит очень красиво, с бесшовной металлической сборкой корпуса и толщиной всего 7,98 мм. На обратной стороне UMIDIGI S вы найдете симметричный минималистский дизайн вместе с блоком двойной камеры.

Основная камера состоит из одного 13-мегапиксельного и 5-мегапиксельного модуля Samsung S5K3L8 с двойной светодиодной вспышкой и поддерживает запись видео 4K. Лицевая камера — это 5-мегапиксельный модуль, включающий режим скрытия недостатков кожи и автоматическое распознавание лиц.

Одной из наиболее заметных особенностей UMIDIGI S является аккумулятор емкостью 4000 мАч. Мы следили за отзывами многих пользователей UMIDIGI, оснащая S мощной батареей. Телефон будет работать без подзарядки до 2 дней использования, а также 18 дней в режиме ожидания.

UMIDIGI S оснащается производительным процессором Helio P20 с тактовой частотой 2,3 ГГц, который построен с использованием 16 нм технологического процесса. Также смартфон имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, что позволяет играть в требовательные к производительности игры и одновременно использовать множество разных приложений. В UMIDIGI S установлен 5,5-дюймовым дисплей SHARP с разрешением Full HD, его прикрывает изогнутое 2.5D стекло Corning Gorilla Glass 4.

UMI OS — первая пользовательская ОС на базе Android 7.0 от UMIDIGI. Она обеспечивает больший комфорт при работе с Android, также повышая скорость и безопасность работы. В ОС UMI вы обнаружите полезные функции, которые позволят вам объединить несколько учетных записей и приложений в одном смартфоне. Это дает больше возможностей для более эффективного использования смартфона и программ. При этом UMI OS будет обновлена до Android 8.0.

Полные спецификации и более подробная информация о UMIDIGI S перечислены на официальном сайте UMIDIGI. Перейдите на него, чтобы подписаться на предпродажу и присоединиться к конкурсу. Пять случайных победителей получать возможность купить UMIDIGI S за символическую сумму $0,99.