С 28 июня до полуночи 1 июля вы можете в течение летней распродажи купить три продукта iRULU по сниженной цене

iRULU Expro X1s представляет собой планшет с 8-дюймовым IPS дисплеем с разрешением 1280х800 точек, а также процессором ALLWINNER А64 Quad Core с тактовой частотой 1,3 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 1 ГБ, в то время как встроенной — 16 ГБ. Аккумулятор планшета имеет емкость 4200 мАч. В нем также установлена ​​операционная система Android 5.1. Основная камера имеет разрешение 2 МП, а передней — 0,3 МП.

С 28 июня до 1 июля при вводе купона «x1s» будет действовать скидка.

Существует также младший брат iRULU Expro 1 с 7-дюймовым экраном и процессором Allwinner A33. Объем оперативная памяти планшета составляет 512 МБ, а встроенной — 8 ГБ. С купоном «X1» цена планшета составит всего $19,99.

Наконец, мы подошли к iRULU BL20 — проектору для домашнего кинотеатра, совместимому с Android-смартфонами. С купоном «BL20» вы можете получить выгодную цену.

Купить устройства можно на сайте производителя.