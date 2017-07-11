Скидка на планшеты iRULU Expro X5, Expro X5s и Expro X6 до 15 июля

Предложение активно с некоторыми кодами, которые должны быть использованы заранее и позволяют сэкономить до 26% от цены покупки, и если вы заинтересовались, то вам придется действовать быстро, потому что предложение ограничено по времени.

Чтобы принять участие в акции, вы должны зарегистрировать учетную запись на официальном сайте iRULU и выкупить купон для соответствующего продукта. Коды будут выдаваться (по одному на каждого пользователя), начиная с 16:00 UTC 8 июля и до 12 июля, затем будут использоваться с 16:00 по UTC 12 июля и до 15 июля. Все покупки будут отправлены с 25 по 31 июля.

iRULU Expro X5 доступен в количестве 200 единиц. Этот планшет, поставляется вместе с операционной системой Android 7.1 Nougat, 64-битным 4-ядерным процессором A64, 1 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ дискового пространства. 7-дюймовый IPS-дисплей iRULU Expro X5 имеет разрешением 1280×800 точек. У планшета алюминиевый корпус, а его толщина составляет всего 9 мм. Активировав код, вы получите 26% скидку.

IRULU Expro X5 S — это планшет с 7,85-дюймовым IPS дисплеем с разрешением 1024×768 точек. Опять же, для этого предложения будет доступно только 200 единиц. Модель оснащается Android 7.0 Nougat и 4-ядерный 64-битным процессором Allwinner A64 с 1 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной. Память расширяется с помощью microSD объемом до 64 ГБ. Акционный код предлагает скидку 25%.

И последнее, но не менее важное: iRULU Expro X6. Это планшет с двумя SIM-картами (по акции также доступно 200 единиц) с 7-дюймовым IPS экраном с разрешением 1024×600 точек. Он продается с Android 7.0 Nougat, имеет 1 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенного хранилища, которое можно расширить картами microSD объемом до 64 ГБ. Это также планшет с поддержкой 3G, который может использоваться для телефонных звонков. С кодом вы получите 26% скидку. Для получения дополнительной информации о затратах и ​​сроках доставки, любых сборах и управлении заказами посетите веб-сайт продавца.

IRULU — это бренд-сайт, созданный в 2004 году, с собственной торговой маркой iRULU для электронной коммерции, ориентированной на продажи смартфонов, планшетов, проекторов и других аксессуаров. IRULU имеет складские помещения в Германии, Великобритании, США и Гонконге. Кроме того, доставка всегда бесплатна.

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