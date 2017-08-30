Смартфон Maze Alpha с 6 ГБ ОЗУ доступен для предзаказа

Сегодня в продажу поступил смартфон Maze Alpha, который оснащен 6 ГБ оперативной памяти. До 6 сентября вы можете приобрести смартфон за $210 долларов. Версия с 4 ГБ ОЗУ стоит $183 доллара.

В качестве процессора выступает Helio P25 с GPU ARM Mali-T880. Устройство получило безрамочный дисплей диагональю 6 дюймов и разрешением 1920х1080 точек с соотношением сторон 16:9. Эффективная площадь дисплея составляет 83% лицевой панели, а ширина рамки по бокам равна 1,8 мм. Цельнометаллический корпус по размерам будет соответствовать корпусам смартфонов с дисплеями 5,5 дюйма.

Емкость флэш-накопителя составляет 64 или 128 ГБ. Maze Alpha оснащен сдвоенной основной камерой с разрешением 13 и 5 Мп, фронтальной камерой с разрешением 5 Мп, а также фронтальным дактилоскопическим датчиком. Емкость аккумулятора равна 4000 мА•ч, смартфон поддерживает быструю 18-ваттную зарядку.

Также вы можете принять участие в розыгрыше и стать обладателем смартфонов Maze Alpha или Maze Blade, а также одного из 10 чехлов для Maze Alpha.

Maze Alpha:

6-дюймовый экран с разрешением Full HD (1920×1080 пикселей)

закалённое стекло Corning Gorilla Glass 4

4 или 6 Гб оперативной памяти современного типа LPDDR4X

быстрая постоянная память 64 или 128 Гб ROM

SoC: восьмиядерный процессор MediaTek Helio P25 с тактовой частотой 2,5 ГГц

графический ускоритель — двухъядерный Mali-T880 MP2 900 МГц

фронтальная камера 5 Мп

двойная основная камера: 13+5 Мп

аккумулятор ёмкостью 4 000 мАч

поддержка быстрой зарядки MTK Pump Express (9В/2A)

USB Type-C

Android 7.0 Nougat

Официальный сайт производителя

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